Şeful pieţelor din Timişoara, după incendiul de la Piaţa de flori „700”: „Prostul de Fritz, îmi cere demisia”

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a reacţionat după incendiul de la piaţa de Flori din Piaţa 700 cerând demisia directorului societăţii Pieţe SA, Ionuţ Nasleu, unul dintre cei mai fideli oameni ai fostului primar.

„Cer Consiliului de Administraţie al Pieţe SA să-l demită de directorul Ionuţ Nasleu. Incendiul din Piaţa 700 este rezultatul unor greşeli manageriale grave. Nu a asigurat condiţii decente pentru comercianţii de flori şi nu s-a asigurat că această hală respectă legislaţia cu privire la prevenirea incendiilor.

Dl Nasleu a preluat Pieţe SA pe profit, dar, după doi ani cu el la conducere, societatea a ajuns la pierderi de aproape 3 milioane de lei. Comercianţii care îşi desfăşurau activitatea în hala de flori din Piaţa 700 ar putea fi mutaţi temporar în zona de legume-fructe, dar analizăm mai multe soluţii ca să poată să-şi desfăşoare activitatea în condiţii decente şi în siguranţă”, a declarat Dominic Fritz, de la piaţa distrusă de incendiu.





Replica lui Nasleu nu s-a lăsat aşteptată. Aflat, potrivit presei locale, în concediu în Florida, Ionuţ Nasleu a postat pe Facebook un mesaj în care a arătat că realizarea investiţiilor în pieţe nu e datoria societăţii pe care o conduce, ci a primăriei.

„Ţin să fac câteva precizări scurte referitoare la acuzaţiile primarului Dominic Fritz de astăzi. Investiţiile în modernizarea pieţelor se fac de către Primărie, nu de către SC Pieţe SA. Pierderile s-au cumulat deoarece, de când sunt director, am făcut reparaţiile pe care Primăria nu le făcuse în ultimii 12 ani. Aceste reparaţii au permis funcţionarea pieţelor în condiţii decente până se alocau fonduri de către Primărie pentru investiţii majore. Pieţarii au apreciat ajutorul pe care l-am acordat mereu şi deschiderea cu care le-am tratat şi rezolvat solicitările, de câte ori a fost nevoie”, a scris Nasleu.

Nasleu a continuat mesajul atacându-l pe Dominic Fritz, pe care chiar l-a jignit, numindu-l „prost”. Virgula dintre subiect şi predicat din mesajul lui Nasleu e doar un detaliu.

„Dl primar pare că devine un influencer online, la concurenţă cu Bianca Drăguşanu. Are consilieri mulţi, dar pare că sunt degeaba...Prostul de Fritz, imi cere demisia, dar sa explice ca e deoasit, sa susţină P.S. Mă întreb, când a fost sincer dl primar – când m-a lăudat că am găsit soluţii pentru pieţari în perioada când aceste spaţii erau închise, sau acum, când îmi cere, din nou, demisia. Să profiţi de acest nefericit accident pentru a cere demisii şi demiteri ca să îţi ascunzi neputinţa, asta da tehnică de influencer mediatic! când a fost sincer dl primar – când m-a lăudat că am găsit soluţii pentru pieţari în perioada când aceste spaţii erau închise, sau acum, când îmi cere, din nou, demisia”, a mai scris Nasleu, pe Facebook.

„Nu exista obligatia noastra de a asigura incalzirea standurilor”

În noaptea de sâmbătă spre duminică, Societatea Pieţe SA a transmis un comunicat de presă în care a arătat că incendiul de la piaţa de flori a izbucnit după ce pieţarii, pe fondul temperaturilor scăzute, au folosit radiatoare pentru evita îngheţarea florilor în condiţiile în care instalaţia electrică e proiectată doar pentru iluminat şi case de marcat.

„Tinand cont de faptul ca in noaptea mentionata, temperaturile au fost foarte scazute, comerciantii de flori din piata au folosit surse de incalzit, cum ar fi: aeroterme, radiatoare etc.. Acest fapt a dus la supraincalzirea instalatiei electrice, astfel ca aceasta a luat foc.

Mentionam ca potrivit Regulamentului de functionare al acestei piete, activitatea se desfasoara doar intre orele 06,00 - 18,00, astfel ca folosirea instalatiei electrice in afara orarului de functionare al pietei este interzisa, cu atat mai mult pentru surse de incalzire. De altfel, in contractele de inchiriere ale societatii noastre incheiate cu comerciantii de flori, nu exista obligatia noastra de a asigura incalzirea standurilor”, a transmis Pieţe SA.