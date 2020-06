VIDEO A fugit în pijamale să prindă un tâlhar. Poliţistul a fost trezit din somn de ţipetele victimei

Poliţistul este ajutorul şefului de post din comuna Ciuperceni, dar locuieşte în municipiul Târgu Jiu. Acesta a fost trezit de către ţipetele femeii, speriată de faptul că un bărbat necunoscut i-a smuls poşeta şi a fugit. Bogdan a ieşit din casă în pijamale şi a început să fugă după tâlhar, pe care a reuşit să-l prindă: „S-a întâmplat în jurul orei 6,00-6,15. M-am trezit din somn şi am văzut cum o persoană de sex masculin a încercat să-i smulgă geanta unei femei. A reuşit să o ia şi a început să fugă. Eu nu am făcut decât să plec în urmărirea lui şi l-am prins după 60 de metri. Am acţionat instinctual. Eram în pijamale. Nu m-am gândit cum sunt îmbrăcat. Apoi mi-am dat seama că este vecina mea, pentru că nu am avut timp să mă gândesc înainte. Eu am văzut cum îi trage geanta şi am plecat după el în urmărire ca să-l prindă“.

Imediat cum l-a prins, tâlharul a spus că o să cheme poliţie: „Mi-a spus că o să cheme poliţia, iar eu i-am replicat că sunt poliţist. Mi-a răspuns «De ce»? Era o patrulă de la ordine publică şi le-am solicitat sprijinul şi au venit foarte rapid la faţa locului“, a mai povestit poliţistul.