VIDEO Cioara ajunsă animal de companie al unei familii din Gorj. Are jucării, lesă, cană şi propria cameră: „Sperăm că în curând va şi vorbi“

Simona, o tânără de 28 de ani din Târgu Jiu, povesteşte că cioara a fost găsită, în urmă cu o jumătate de an, de către soţul ei, Dumitru, în Parcul Central din Târgu Jiu. Era doar un pui şi, în plus, era rănit, astfel că nu putea să zboare. Cei doi au luat cioara şi au dus-o la un medic veterinar, pentru a o salva:



„M-a suna din parc din parc şi mi-a spus că a găsit o cioară şi dacă poate s-o aduc acasă. Am fost de acord, după care am mers la veterinar. Ne-a dat vitamine şi antibiotice, iar după câteva zile a început să se pună pe picioare. Mânca şi începuse să devină vioaie. A stat la noi în casă şi după ce a petrecut o perioadă, timp în care ne-am jucat şi i-am acordat îngrijirea necesară, nu a mai plecat“.





Cioara are o lesă specială cu ajutorul căreia este plimbată

Simona şi Dumitru s-au ataşat de pasăre şi i-au amenajat în grădina casei un adăpost, iar după un timp cioara a fost mutată în casă, fiind acum ca un membri al familiei: „Am mutat-o acolo. Stătea închisă şi când veneam de la serviciu o scoteam afară, la plimbare, prin grădină, dar îi plăcea să stea doar pe mână. Stătea numai după noi. De cinci luni de zile l-am mutat pe «Cronco» cu noi în casă, pentru că îl considerăm ca pe un membru al familiei. Este foarte cuminte, are camera luni, are jucăriile preferate, iar mai nou aveam şi o lesă specială cu care îl scoatem la plimbare în parc“.

„Cronco“ are şi propria cană pe care este desenat şi chiar inscripţionat numele său.

„Era ceva bizar pentru mulţi oameni“



Prietenii şi rudele care au venit în vizită au rămas surprinse de faptul că Simona şi Dumitru au adoptat o cioară şi de atenţia pe care i-o acordă: „Toată lumea care venea în vizită la noi a rămas surprinsă. Era ceva bizar pentru mulţi oameni că avem o astfel de pasăre în casă. Noi suntem iubitori de animale şi nu contează ce este, atâta timp cât ne-am ataşat de ea“.

„Cronco“ preferă sucul de morcovi

Cei doi tineri s-au documentat şi au reuşit să-i ofere păsării condiţii corespunzătoare şi chiar un iluminat adecvat: „M-am documentat despre ciori şi am descoperit un grup pe Facebook format mai mult din americani şi canadieni, cre deţin au păsări. Am început să întreb despre alimnetaţia pe care trebuie s-o primească. Are o alimenşie sănătpoasă bazată pe fructe, legume, orez fiert şi piept de pui, iar sucul de morcovi este preferatul lui. Îi plac mult afinele. I-am cumpărat bec UVA şi UVB special pentru păsări, care are aceleaşi proprietăţi ca şi soarele. Penajul nu-i este afectat, ci din contro, i se schimbă penele, îi strălucesc şi este foarte fericit. Ieşim cu el la plimbare“.

Cioara are propriile jucării

Simona şi soţul ei i-au cumpărat ciorii şi o serie de jucării din plastic: „Are foarte jucării, în special cele din plastic îi plac foarte mult. Îi place să construiască. Scoate diverse sunete apropiate de cuvintele noastre prin care încearcă să comunice cu noi, dar şi cu jucăriile sale. Şi noi ne mirăm când în auzim. Sperăm că în curând va şi vorbi. Ne străduim s-o învăţăm câteva cuvinte de bază.