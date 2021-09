Suspiciuni de fraudă la un concurs de angajare la Casa Judeţeană de Pensii Gorj. Note maxime la proba scrisă, dar au note de 2 şi 3 la interviu

Unul dintre concurenţi a declarat, pentru „Adevărul”, că are dubii serioase cu privire la organizarea concursului, care îl determine să considere că la mijloc este ceva necurat.



Astfel, candidaţi care au obţinut la proba scrisă 50-60 de puncte, echivalentul notelor 5 şi 6, au fost declaraţi admişi, după ce au trecut cu brio de interviu. În schimb, concurenţi care au primit 90 şi 100 de puncte la examenul scris au fost notaţi cu 20 şi 30 de puncte la proba orală şi au fost respinşi.

Andrei Ovidiu Pascal, în vârstă de 38 de ani, este unul dintre ei. Acest a obţinut 90 de puncte la examenul scris şi doar 20 de puncte la proba de interviu. Proba scrisă s-a desfăşurat pe data de 6 septembrie, iar interviul a avut loc în zilele de 9 şi 10 septembrie.

Casa Judeţeană de Pensii Gorj a scos la concurs 13 posturi de consilier debutant cu studii superioare şi patru posturi de referent debutant cu studii medii. Locurile de muncă sunt pe perioadă determinată, până la 31 decembrie 2022, iar noii angajaţi urmează să se ocupe de recalcularea pensiilor. 109 candidaţi au susţinut proba scrisă, dintre care 79 au obţinut punctaje mai mari de 50, cât a fost baremul stabilit de organizatori, şi au mers mai departe la interviu.

Andrei Ovidiu Pascal este absolvent al Facultăţii de Matematică din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara şi s-a înscris pentru posturile de consilier debutant. „Nu am mai participat până acum la un concurs de angajare la o instituţie de stat şi am plecat de la premisa că va fi cât de cât corect, dar m-am înşelat. Am fost extraordinar de dezamăgit şi chiar m-am simţi umilit de nota care mi s-a acordat la proba de interviu. Este vorba de o discrepanţă foarte mare între nota de la proba scrisă şi cea de la interviu“, a spus Andrei Ovidiu Pascal.

„A fost un gen de hărţuire ca să mă distragă“

Absolventul de Matematică şi cu o experienţă vastă în mediul privat a povestit cum s-a desfăşurat proba de interviu, în care susţine că a fost şicanat de către unii dintre membrii comisie: „S-ar putea să existe şi un aranjament, dar nu poate. În schimb, a fost o organizare defectuoasă în privinţa atitudinii comisiei. Eu port ochelari şi atunci când vorbeam mi se mai abureau din cauza măştii, astfel că am lăsat-o puţin mai jos. Mi s-a atras atenţia de către preşedintele comisie că voi fi dat afară din concurs, asta în condiţiile în care cel puţin doi dintre membrii comisiei nu purtau mască deloc. A fost un gen de hărţuire ca să mă distragă“.

„Mă simt umilit“

Andrei Ovidiu Pascal nu poate accepta că a primit o notă atât de mică interviu, după ce la proba scrisă obţinuse aproape nota maximă. Acesta susţine că s-a simţit umilit: „Nu susţin că o prestaţia la un interviu de zece minute poate să fie perfectă, dar de 20 de puncte, în condiţiile în care la scris am luat 90 de puncte, asta înseamnă că am fost mut. Rezultă că am luat nota 2. Este clar că au existat şi nişte sincope, dar să primesc nota 2 mi se pare incredibil, în condiţiile în care primele 7-8 minute au fost despre experienţa profesională, după care au fost anumite discuţii pe Legea Pensiilor nr. 262/2010. Am răspuns liber şi s-a văzut că am ştiut şi că am învăţat legea. Mă simt umilit“.

A depus contestaţie

Acesta recunoaşte că au fost candidaţi care au obţinut un punctaj mare la proba scrisă şi, de asemenea, au reuşit să obţină peste 50 de puncte la interviu şi au fost, astfel, încadraţi, dar au existat şi candidaţi care au luat 50 sau 55 de puncte la prima probă şi au obţinut 50 sau 60 de puncte la interviu, fiind şi aceştia admişi. „Au fost persoane care au luat 1,5 la interviu. Oamenii aceia au fost muţi?“, se întreabă Andrei Ovidiu Pascal.

Acesta a depus contestaţie şi aşteaptă să i se prezinte înregistrarea video a probei de interviu: „Am cerut la contestaţie să mi se prezinte înregistrarea video şi eu o s-o fac publică, iar dacă se stabileşte că prestaţia mea a fost de 20 de puncte atunci îmi fac mea culpa“.

Răspunsul conducerii Casei Judeţene de Pensii Gorj

Ioana Talău, directorul Casei Judeţene de Pensii Gorj, a declarat că proba de interviu este un examen de sine stătător, cu alte întrebări şi un alt punctaj: „Interviul este o probă care se notează exact ca şi proba scrisă, numai că sunt alte întrebări şi alte obiective pe care le urmărim. Este dreptul lor să depună contestaţii şi am înţeles că s-au şi depus. Contestaţiile vor fi analizate şi o să vedem care va fi situaţia. Comisia de contestaţie îşi va face datoria şi va da răspunsul“.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Gorj, a anunţat că s-a deschis o anchetă cu privire la concursul de la Casa Judeţeană de Pensii Gorj şi că se efectuează verificări.

