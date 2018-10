Spaniolul care produce la Gorj cel mai scump condiment din lume. Cât costă un kilogram de şofran pe piaţa alimentară

Un kilogram de şofran se vinde cu sume cuprinse între 8.000 şi 14.000 de euro, în funcţie de calitatea acestuia.

Producţia de şofran de la Bustuchin va fi trei ori mai mare faţă de anul trecut. Sezonul de recoltare este în plină desfăşurare.



„A crescut cu mult producţia faţă de anul trecut. Estimez o triplare a cantităţii de şofran. Anul trecut am recoltat o cantitate de 700 de grame, dar cred că în acest an, până la sfârşitul sezonului, pentru că mai sunt două săptămâni, vom ajunge la o cantitate de aproximativ trei kilograme“, a spus spaniolul Guzman Aparicio, cel care a investit şi a venit cu iniţiativa plantării şofranului la Bustuchin.

Cultura şofranului se întinde acum pe o suprafaţă de peste 3.500 de metri pătraţi. „Anul trecut, am avut cultivată cu şofran o suprafaţă de 1.000 metri pătraţi, iar acum avem cu 2.500 mai mult. Obiectivul nostru este să ajungem la o suprafaţă de un hectar“, a precizat investitorul spaniol care se află în România de mai mulţi ani.

Acesta este încântat de calitatea şofranului produs la Bustuchin, pentru că pământul este foarte bun, astfel că nu duce lispă de comenzi:

„Şofranul are piaţă de desfacere în toată lumea şi este căutat peste tot. Cea mai mare cantitate este vândută în Europa. În Spania livrăm o cantitate importantă pentru că am constatat că şofranul cultivat în România este de cea mai bună calitate datorită pământului foarte bun. Analizele au constatat acest lucru. Dacă şofranul are o calitate bună, atunci este solicitat şi preţul este mai bun. Şofranul de la Bustuchin ajunge în Spania, Italia, Elveţia sau Franţa. Avem contracte pentru livrarea şofranului. Vindem absolut tot ce producem“,