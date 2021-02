S-a redeschis secţia Medicină Internă I din cadrul Spitalului Judeţean din Târgu Jiu, unde apăruse un focar de infectare cu COVID-19

Opt pacienţi internaţi la această secţie au fost depistaţi cu SARC-Cov-2, astfel că s-a luat măsura închiderii secţiei.

Ancheta epidemiologică a stabilit: „se considera ca sursa potentiala a declanşării focarului un pacient in vârstă de 66 ani de sex masculin si care, probabil se afla in perioada de incubaţie a virusului, internaţi în data de 18.01.2021 (…) acesta având un rezultat negativ RT-PCR SARS-COV-2 in data de 19.01.2021, fiind ulterior transferat în secţie, în salon comun cu alţi pacienţi“

„A fost efectuată dezinfecţia de nivel înalt“

„La nivelul secţiei a fost efectuată dezinfecţia de nivel înalt conform recomandărilor iniţiale, iar pacienţii care au fost externaţi în perioada imediat următoare depistării focarului au fost sfătuiţi să se testeze în cazul apariţiei simptomelor, conform metodologiei aflate in vigoare si recomandărilor INSP“, se arată într-un comunicat de presă al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu.

Pe viitor trebuie să se evite supra aglomerarea saloanelor cu respectarea distanţei de minim 2 metri între paturi, retestarea pacienţilor cu test RT-PCR iniţial negativ în cazul persistentei simptomatologie la 48 h de la internare.