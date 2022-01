Pictorul care a condus poliţia unui municipiu din România: „Eram privit ciudat de poliţişti, dar şi de artişti“

A decis să se dedice picturilor atunci când a văzut lucrările realizate de artistul plastic Florin Pucă.





„Pasiunea pentru pictură a început în clasa a IX-a. Am mers cu fratele meu, poetul Constantin Preda, şi cu poetul Alex Gregora din Târgu Jiu în Bucureşti, să citească pome la Cenaclul Confluenţe al suplimentului literar artistic al «Scânteiei Tineretului». Era o iarnă geroasă şi multă zăpadă, astfel că Cenaclul nu s-a mai ţinut. Atunci l-am cunoscut pe marele artist şi grafician Florin Pucă. Am mers la el acasă şi am văzut prima lucrare de grafică, în peniţă şi tuş. Când m-am întors acasă, am început să fac primele desene. Am fost fascinat de lucrările lui şi a fost un imbold să deseneze“, povesteşte fostul poliţist.

Folosea cutiile de la marmeladă ca să deseneze în ulei

În clasa a X-a de la Liceul nr. 6 din Craiova, Florin Preda Dochinoiu a început să deseneze portretele scriitorilor care se aflau în cabinetul de Limba şi Literatura Română.





Îşi aduce aminte că primul desen a fost cu Grigore Ureche. „Colegele m-au încurajat şi apoi mi-au cerut să le fac un portret sau un desen“, spune artistul plastic.





Tot în clasa a X-a a început să deseneze cu culori în ulei. Mergea ca elev în practică şi a folosit cartoanele de la cutiile de la marmeladă ca să realizeze primele desene în ulei. „Îmi cumpăra culorile în ulei un membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Craiova, pentru că-i plăcea cum desena“, îşi aminteşte Florin Preda Dochinoiu.

Foto: Alin Ion

În timpul stagiului militar a cunoscut un artist plastic talentat, care i-a fost primul îndrumător în această artă. „Era militar în termen la Craiova şi am rămas blocat când am văzut cum pictează. El a fost primul meu profesor de desen“, spune Preda.

Prima expoziţie a fost la Casa Armatei din Craiova

Debutul a fost într-un cotidian din Craiova, iar prima expoziţie a fost în anul 1994. „Am debutat amândoi în «Cuvântul Libertăţii» în anul 1990, unde ne-au fost publicate lucrările de grafică. Prima expoziţie am avut-o la Casa Armatei din Craiova în anul 1994. Deja devenisem poliţist. Am fost încurajat de Fănuş Neagu şi Gheorghe Tomozei. Ei mi-au dat girul pentru pictură. La expoziţie a fost prezent şi ambasadorul Cubei, care m-a invitat să îmi expun lucrările la Casa Americii Latine“, relatează fostul şef de poliţie.

Foto: Alin Ion

Privit ciudat de poliţişti şi de pictori

Florin Preda Dochinoiu a îmbrăcat uniforma de poliţist dintr-o întâmplare. „A fost o întâmplare că m-am îndreptat către uniforma de poliţist. Prin intermediul picturii l-am cunoscut pe generalul Popa şi mi-a propus să mă fac poliţist. Erau atunci încadrările directe. Am susţinut examen la Slatina şi am devenit sergent major, fiind repartizat la Poliţia Transporturi Feroviare Craiova, după care la Strehaia, Drobeta Turnu Severin şi, apoi, la Motru“, a precizat artistul.

Pasiunea pentru pictură s-a păstrat şi chiar s-a dezvoltat în perioada în care a activat ca poliţist. „Eram privit ciudat de poliţişti, pentru că pictam, dar şi de artişti eram privit ciudat pentru că eram poliţist. Poate că m-a ajutat meseria de poliţist deoarece am devenit mult mai riguros sau ordonat în artă“, explica Florin Preda Dochinoiu.

Foto: Alin Ion

A ieşit la pensie cu gradul de comisar-şef. „Am fost poliţist judiciar şi am condus o perioadă scurtă de timp Poliţia municipiului Motru“, a mai adăugat artistul.





Îşi aminteşte şi acum şi îl frământă un caz de omor care a rămas cu autor necunoscut. Este vorba de un paznic de la un depozit de fier vechi, care a fost găsit mort, cu capul zdrobit. „Au fost sute de suspecţi, iar unul dintre cei suspecţi că a participat la comiterea infracţiunii de omor a decedat“, îşi aminteşte comisarul-şef în rezervă

A înfiinţat o manifestare culturală de tradiţie

Florin Preda Dochinoiu a reuşit să înfiinţeze o manifestare culturală de tradişie din judeţul Gorj, şi anume Salonul de Pictură Arte Mici, care a avut prima ediţie în anul 2010. Concursul este dedicat micilor artişti. „Este un eveniment clandestin de formă, pată şi culoare, deschis artiştilor plastici români de pretutindeni cu vârsta cuprinsă între 3 şi 15 ani. S-a dezvoltat şi a început să participe foarte mult artişti din străinătate. L-am fondat pentru că spaţiul cultural era ocupat de mediul politic. A fost un fel de protest. Prima expoziţie a fost deschisă în sediul Poliţiei“, a precizat Florin Preda Dochinoiu.

Lucrări de artă din mesh-uri electorale Florin Preda Dochinoiu realizează lucrări diversificate: „Sunt inspirat de o carte, o poezie sau un cântec. Lucrez grafică, peniţă sau tuş, ulei în acrilic, pe pânză sau carton. Tematica este diversă: portrete, artă suprarealistă, ilustraţie de carte“, menţionează artistul. A realizat şi lucrări de dimensiuni mari pe materiale folosite în campania electorală.

„Unul era cu Băsescu, un mesh folosit de un candidat care a candidat la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean. Urmau să fie aruncate sau stăteau abandonate“, arată Florin Preda Dochinoiu.

