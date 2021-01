Palinca de mure făcută în Gorj. Ce zic oltenii: „Are o culoare de coniac şi un gust foarte aromat“

Andrei Porei, antreprenorul care produce palincă de Gorj , povesteşte cum a devenit unul dintre primii producători de mure din Gorj.

„Era terenul nostru şi a pornit de la o joacă. Împreună cu familia, când ne întorceam dintr-o vacanţă, ne-am oprit la o plantaţie, pe care o tot urmăream pe Facebook pentru că nu credeam că pot existe mure atât de mari, ltiind în copilărie murele noastre. Ne-a fascinat în primul rând gustul şi mărimea.

Am început deci în 2015. Am cumpărat câţiva butaşi să vedem cum e, dacă se aclimatizează la zonă. Eram printre primii din Gorj care au cultivat un teren cu mure. Platanţia de mure se întinde pe un hectar“, relatează Andrei (24 de ani).

Iniţial, familia Porei s-a gândit cum să valorifice murele care se degradează şi nu mai pot fi vândute. Astfel, fructele au ajuns să fie folosite pentru producerea de palincă.

„Până am înţeles cum e cu piaţa de desfacere au fost mici pierderi, dar aşa am învăţat multe. Fructele care se deteriorau - se coceau prea mult, se stafideau, din cauza umidităţii abundente se spărgeau acele alveole - le-am folosit pentru a produce palinca din mure. În acest fel, pierderile au fost reduse, pentru că am găsit o soluţie“, a precizat Andrei Porei.

Cum se produce palinca din mure

Tânărul antreprenor ne-a explicat şi modul de producere al acestei băuturi: „Palinca de mure este facută tradiţional, în cazan de cupru, prin dublă distilare. Fructele, care nu sunt calitatea I, se pun în butoaie, se lasă la fermentat aproximativ trei săptămâni. FOTO DREAPTA: Palinca din mure de Gorj Sursa Facebook Mure Gorjeneşti Butoaiele se acoperă cu folie, astfel încât borhotul să nu ia contact cu aerul. Când începem procesul de distilare, partea de sus, care are o culoare urâtă se îndepărtează şi ajungem la o culoare rozalie. Se amestecă bine şi se pune în cazan. După două distilări, palinca trebuie pusa în butoi de lemn (de preferat stejar), căpătând o culoare asemănătoare coniacului şi un gust foarte aromat de mure“. Băutura are o tărie de 52 de grade alcool. Andrei mărturiseşte că, deocamdată, palinca este doar pentru uz personal şi prieteni, dar în viitorul apropiat o să devina un business.

Andrei Porei (foto jos) a absolvit Facultatea de Cinematografie din cadrul Universităţii Hyperion, pentru că este pasionat de film şi fotografie încă din liceu. Andrei a avut propria lui firmă de la vârstă de 18 ani.

