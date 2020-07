Organizare de pandemie în spitalul Gorjului: o singură infirmieră are grijă de 45 de pacienţi cu COVID-19. „Faceţi ceva că am să mor“

Elena Vlad, medic pneumolog la Spitalul Judeţean de Urgenţă Gorj, a dezvăluit condiţiile în care se lucrează în secţia de Infecţioase, cu pacienţi Covid-19. Atunci când dr. Vlad a fost de gardă, infirmiera se plângea de faptul că nu mai face faţă singură solicitărilor bolnavilor şi a aparţinătorilor.

„În ultima gardă pe care am efectuat-o în urmă cu cinci zile de la Boli Infecţioase, o secţie repartizată pe două pavilioane, la 45 de pacienţi internaţi în momentul gărzii mele era o singură infirmieră.





Cum poate să dea masa la 45 de oameni, să spele saloane şi grupuri sanitare?





Acolo sunt oameni care primesc pachete în fiecare zi. Pachete foarte grele de cărat pentru că se aduce inclusiv apă pentru băut. Acea infirmieră căra trei ore la apă şi pachete care se aduc în fiecare zi. În plus, aduna o mulţime de gunoaie, pentru că rezulta o cantitate mare de gunoaie.





Infirmiera mi s-a adresat cu lacrimi în ochi şi mi-a spus: «Doamna doctor, faceţi ceva pentru că am să mor»“, a relatat doctoriţa.

Pacienţi cu suspiciune de infectare cu SARS-CoV-2, internaţi în secţii neconforme

Medic la Secţia Medicală I, dr. Elena Vlad spune că sunt internaţi pacienţi cu suspiciune de infectare fără să fie realizate anumite circuite: „Suspecţii sunt urcaţi la Secţia medicală I, care nu are circuite epidemiologice . Am cerut să se facă două uşi, dar în continuare suntem fără uşi şi pacienţii urcă pe secţie. Care este siguranţa personalului sanitar care lucrează acolo, dar şi a pacienţilor non COVID-19 care sunt internaţi la acea secţie. Cum este posibil ca după patru luni de zile să nu suplimentăm deloc aparatele de oxigen mobile“.

Manager: Vor fi făcute angajări

Dumitru Vienescu, managerul interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, a recunoscut că există o singură infirmieră la Secţia de Boli Infecţioase, dar că de ieri a mai fost detaşată o persoană şi urmează să fie angajate şi alte persoane.

„La secţia de Boli Infecţioase s-a mărit capacitatea de internare a bolnavilor de COVID-19. Am făcut o suplimentare de 25 de paturi, ajungându-se la un număt total de 76 de locuri, prin mutarea Secţiei Dermatologie. Ieri a fost delegată o infirmieră la Secţia de Boli Infecţioase, iar în cursul zilei de astăzi vot fi scoase la concurs mai multe posturi de îngrijitor şi infirmier, pe perioadă determinată, care să deservească Secţia de Boli infecţioase“, a precizat directorul Vienescu.

Cu privire la pachetele trimise bolnavilor, Dumitru Vienescu spune că se vor rezolva problemele în urma angajărilor care vor fi făcute: „Este stabilit un program pentru a ridica pachetele de la poartă. Prin aceste anjagări pe care o să le facem vor fi rezolvate toate problemele“.

Vă mai recomandăm

Trei bărbaţi aflaţi în arestul IPJ Gorj au fost depistaţi cu COVID-19

Incendiu într-o secţie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu în care sunt internaţi pacienţi suspecţi de COVID-19