Mesajul unui medic chirurg aflat în izolare: „Cum putem să ne întoarcem la serviciu fără sa ştim o situaţie reală?“

Medicul susţine că, după ce a insistat să se facă o testare mai numeroasă, atunci când s-a aflat la spital, au fost descoperite două cazuri de infectare cu COVID-19, în rândul personalului medical. Cladudiu Soare susţine că există capacitatea de testare necesară chiar la Târgu Jiu, unde a fost dat în folosinţă un laboratorul de genetică: „Stând în izolare şi fără să am poate toate informaţiile, aflu, totuşi, cu stupoare că la Tg. Jiu se testează cadrele medicale. Eu zic că e greşit. Informaţie falsă. „Nu se încadrează în criteriile de testare”. Dar oare Suceava s-a încadrat? Eu zic că da. La fel şi SJU Tg. Jiu, dar nu se doreşte. Dacă s-ar testa, posibil să nu se mai asigure graficul de lucru. STUPID. Avem un laborator de genetică nou .... Avem 2000 teste donate... plus încă 1000 la nevoie (informaţie foarte sigură), dar nu testam personalul. OARE DE CE? Am fost acuzat că am forţat testarea personalului aflat de serviciu miercuri (aproximativ 65 persoane )..., dar s-a identificat asistenta de la Urologie pozitivă şi apoi doctorul de la Urologie pozitiv, care acum sunt internaţi şi tratati. Oare am greşit? Nu cred“.

Medicul chirurg mai susţine în postarea de pe Facebook că s-a luat faţă de el măsura intrării în izolare, dar aceeaşi măsura nu s-a luat şi faţă de colegul său. Claudiu Soare susţine că testarea se face după ureche: „ Am fost testat tot miercuri, rezultatul fiind negativ, dar Spitalul sau DSP nu îmi pot dă un răspuns oficial. Extrem de ciudat. Am cerut să fim testaţi toţi cei aflaţi în izolare din nou? Nu se poate. De ce? Cum putem să ne întoarcem la serviciu fără sa ştim o situaţie reală? Anchete epidemiologice făcute cel puţin fără «har». Colegul meu de garda, când eu am fost considerat contact, este şi acum la serviciu. Deci, dragi concetăţeni, vorbim de situaţia reală din Spitalul Tg. Jiu. Deci, nu se testează şi nimeni nu ne ia în seama. Restul e can-can.

P.S.: Spitalul Suceava a fost testat pentru că cineva a cerut o derogare de la ordinul de ministru. Cred că a fost foarte greu“.

„Nu s-a respectat purtarea echipamentului de protecţie“

Narcis Stoian, directorul DSP Gorj, i-a dat răspusnul medicului chirurg tot pe Facebook: „Domnule doctor, sunteţi în izolare pentru ca aţi fost contact direct cu un caz pozitiv, ceea ce înseamnă că nu aţi fost protejat, nici dumneavoastra şi nici ceilalţi, care sunt izolaţi! Nu aţi respectat măsurile de precauţie impuse prin purtarea echipamentului de protectie. În SJU nu «suspecţii» au adus virusul, ci cadrele medicale. Din pacate la fel s-a întâmplat si cu întreg personalul TESA, care este izolat in proportie de 90%, tot datorită faptului că nu s-a respectat purtarea echipamentului de protecţie! (...) Stii bine ca am un respect deosebit pentru tine, mi-ai salvat viata, dar, te rog, nu face presiuni să se încalce legislaţia“.

Directorul DSP Gorj îi cere medicului să facă o petiţie la Ministerul Sănătăţii: „Directorul DSP Gorj îi cere medicului chirurg să se adreseze cu o petiţie Ministerului Sănătăţii, pentru a se face testarea masivă: „Ar trebui să te adresezi cu propuneri de modificare al algoritmului de testare, aşa cum toti sefii de secţie aţi făcut o petitie că nu vreţi să primiţi "suspecti"în SJU, să fie spital curat, dar, culmea, a fost infestat tocmai de cadre medicale. Mai bine aţi face o petitie către Ministerul Sănătăţii şi eu v-aş sustine, să se schimbe modalitatea de testare!“.

Oficial, şase anagajaţi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu au fost diagnosticaţi cu noul coronavirus, dar neoficial se vorbeşte de încă opt cazuri. Aproximativ 100 de salariaţi ai spitalului se află în izolare. Conducerea Ministerului Sănătăţii ia în calcul numirea unei conduceri militare la Târgu Jiu.