Mărturia şefului Crucii Roşii din Gorj, infectat cu coronavirus. „Medicul de familie mi-a dat antibiotic“

Acesta a spus că se simte mai bine şi că unele simptome au început să se atenueze: „Sunt mai bine în prezent. Urmez tratament anti-Covid. Mai tuşesc, dar nu foarte des, aşa cum tuşeam în urmă cu o săptămână. Sper ca testul viitor să fie negativ“.

Şeful Crucii Roşii Gorj este internat în Secţia de Boli Infecţioase de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu. Marius Vlaicu a precizat că personalul spitalului vine regulat în salonul său pentrru tot felul de analize: „Asistentele vin şi îmi dau tratamente, îmi iau tensiunea, pulsul şi mă întreabă dacă sunt probleme. Şi medicii trec să mă consulte.Toată lumea poartă costume de protecţie“.

„Am început să tuşesc“

Marius Vlaicu ne-a povestit că a avut simptome de răceală care au început după ce a jucat baschet cu fiul său, a transpirat şi a băut apă rece: „Acum două săptămâni, am consumat apă rece. A fost mai cald în ziua respectivă şi am jucat baschet cu fiul meu. Am transpirat, iar a doua zi, luni, am început să tuşesc, iar marţi am avut febră, 37-38 de grade. Aveam o stare de oboseală şi am încercat timp de o săptămână să mă tratez cu antiinflamatoare, iar medicul de familie mi-a dat antibiotic pentru următoarea săptămână. Cu toate acestea, aveam în continuare o tuse puternică. Am făcut radiografie la plămâni şi s-a observat suspiciune de pneumonie şi COVID-19. Vineri, am făcut testul, iar duminică am fost diagnosticat pozitiv“

Şeful Crucii Roşii Gorj nu ştie cum a contractat virusul. Acesta a recunoscut că nu a purtat tot timpul mască sau mănuşi şi, în plus, doi dintre colegii săi de birou au fost depistaţi pozitiv: „E greu de spus de unde am putut să contractez virusul. Uitându-mă puţin în urmă, am constatat că nu am respectat întocmai măsurile de protecţie. Adică nu am purtat tot timpul mănuşi şi mască, aşa că puteam să-l iau de oriunde. Este posibil să-l fi luat de la doi dintre colegii mei de birou, care au fost şi ei infectaţi sau poate că l-am avut eu“.





Soţia lui Marius Vlaicu, care lucrează la Administraţia Financiară Târgu Jiu, dar şi fiul său, sunt izolaţi la domiciliu.