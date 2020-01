Inspector şcolar general instalat de PNL, pus la zid de un fost olimpic. „Un om incompetent şi, totuşi, într-o poziţie de vârf“

Cosmin Cojocaru, fost elev al actualului inspector general şcolar, în prezent student în anul II la Facultatea de Automatică şi Calculatoare din cadrul Politehnicii Bucureşti, susţine că profesoara Maria Cochină este incompetentă şi nu înţelege cum a ajuns să conducă învăţământul din Gorj. Cosmin a fost olimpic la trei discipline, obţinând chiar medalia de bronz la Olimpiada naţională de fizică. Avea numai medii de 10 la toate disciplinele, însă la istorie abia reuşea să treacă clasa şi chiar a fost în situaţia să fie lăsat corigent de către profesoara Maria Cochină.

Cojocaru a povestit pentru „Adevărul“ că profesoara avea un comportament incalificabil, că evaluarea elevilor dura doar trei minute, iar subiectele nu erau în programa şcolară.

„Toate experienţele legate de dumneai sunt negative. M-am simţit nedreptăţit la fiecare evaluare făcută de dânsa. Orice evaluare dura maximum trei minute. Mai mult, erau subiecte la care trebuia să răspundem în 45 de secunde. Doamna profesoară Cochină Maria a fost numită în funcţia de inspector general, iar în legatură cu dânsa, cred cu tărie că este vorba de o incompatibilitate desăvârşită. Spun asta în calitate de fost elev al dânsei, trecut prin «reeducarea» din liceu la orele doamnei. După ce am avut doar media 10 la istorie în şcoala generală, am participat chiar şi la concursuri, am avut mereu o pasiune pentru acest obiect, a fost dificil să îmi fac griji pentru corigenţă tocmai la această materie, prin modul de predare şi de evaluare ale dansei. Evaluarea se făcea, îmi amintesc, în nu mai mult de 3 minute, indiferent de cât de cuprinzător era subiectul de examen, testele de evaluare ale doamnei durau 3 minute. MĂ ÎNTREB OARE DACĂ TOT ATÂT A DURAT ŞI EVALUAREA DÂNSEI LA NUMIREA ÎN FUNCŢIA DE INSPECTOR GENERAL. Probabil că da, numirea este clar politică, tocmai ce PNL, partidul doamnei, a preluat puterea, e chiar normal în România să se întâmple asta“, a postat Cosmin Cojocaru pe pagina lui de Facebook.

„Dânsa avea ceva cu olimpicii“

Cosmin Cojoaru a spus că profesora de istorie avea o problemă cu elevii olimpici: „Eram olimpic la fizică şi chimie, dar îmi plăcea şi istoria şi îmi doream să iau notă mare şi la istorie, la început în clasele a IX-a şi a X-a, dar era practic imposibil. Îi arătam litera cărţii, surse certificate de pe Internet, iar dânsa îmi spunea mereu că nu este aşa. Nimic nu era bine. Caracterul dânsei era acela de a te face să te simţi marginalizat. Dânsa avea ceva cu olimpicii. Îmi aduc aminte că aveam o colegă în clasa a IX-a, olimpică la matematică, cu medalie câştigată, şi, la fel, a obţinut la dânsa cu greu media 5“.



„Evaluarea de trei minute se făcea la mişto“

Studentul ne-a mai povestit că evaluarea la care elevii erau supuşi de profesorul de istorie, în prezent inspector general şcolar, era făcută în derâdere. Mai mult decât atât, Cosmin Cojocaru a fost pus în situaţia să se mute la altă clasă, în ultimul an de liceu, pentru a nu fi lăsat corigent, în condiţiile în care avea medii de 10 la toate disciplinele: „Am avut probleme în clasa a XII-a. Voiam să mă mut ori la alt liceu sau în altă clasă. Acolo se ajunsese. Aveam media 10 la toate materiile, doar la istorie aveam 5 sau 6. Indiferent de cât învăţam, primeam aceleaşi note. Evaluarea de trei minute se făcea la mişto“.

Un punct în plus pentru că este campanie electorală

Fostul elev ne-a povestit nişte scene incredibile cu profesoara de istorie ajunsă inspector general şcolar cu sprijinul PNL. Aceasta a spus la o oră că le mai dă un punct în plus pentru că a început campania electorală, iar, altădată, s-a răzbunat pe el într-un mod înfiorător: „Erau patru elevi care erau în situaţie de corigenţă înainte să le încheie mediile , iar dânsa le-a spus că le mai dă un test ca să treacă, iar tot atunci a avut un conflict cu mine, o contrazicere, iar lor le-a spus că nu le mă testul din cauza lui Cojocaru. Vă daţi seama în ce poziţie m-a pus pe mine în faţa colegilor. Ce legătura avea problema mea cu dânsa cu situaţia colegilor mei. Colegii mi-au sărit mie în cap, că nu trec din cauza mea. Genul ăsta de discordie era capabilă să-l bage între noi. Mi se pare penibil. În clasa a XI-a, un coleg, care era şeful clasei, i-a spus că ne-a tăiat un răspuns, la testele de 3 minute, care era ca în carte. Am intervenit şi eu, deşi nu aveam acel subiect şi am întrebat-o de ce nu este corect. Şi atunci a spus că nu am dreptate, dar ne dă un punct în plus pentru că era campanie electorală“.

„Îmi este silă“

Cosmin Cojocaru ne spune că se gândeşte tot mai mult să plece din România după ce s-a întâmplat cu această numire, pentru că asta-i dovedeşte că politica îi sprijină pe oamenii incompetenţi să ajungă în funcţii de conducere: „Eu pledam pentru statul în ţară şi credeam că România îşi oferă, totuşi, condiţii. Chiar mă gândeam să fac ceva pe cont propriu, pentur că îmi place mult informatica, dar când văd politica din România îmi este silă, sincer să vă spun. Cum s-a schimbat partidul se schimbă şi inspectorul general. Fostul inspector general a fost de la PSD, iar acum este PNL la guvernare şi doamna Cochină este numită inspector general. Asta spune tot despre şansele să fii într-o anumită poziţie ca să schimbi ceva. Oamenii competenţi nu au cum să ajungă pe funcţii. Din punctul meu de vedere, doamna Cochină este un om incompetent şi este, totuşi, într-o poziţie de vârf“.



Până la ora difuzării acestui material, Maria Cochină nu a putut fi contactată pentru a-şi exprima punctul de vedere, motivând că este într-o şedinţă.