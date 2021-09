Gorjeanul stabilit în Austria care vrea să promoveze România prin preparatele culinare gătite în natură VIDEO

Alin Fabian Seifried a lansat un canal pe Youtube în care îşi prezintă creaţiile culinare. Acesta vrea să promoveze judeţul Gorj, unde vrea să se întoarcă şi să investească în domeniul culinar şi turistic.

Alin Fabian a plecat din România în anul 2003. „Mama mea plecase cu doi ani mai devreme şi am urmat-o, deoarece am considerat că în Austria pot avea mai multe posibilităţi. Eram elev şi am întrerupt şcoala, după care m-am întors şi finalizat studiile liceale la seral, după care am urmat şi Facultatea de Management la Universitatea «Constantin Brâncuşi» din Târgu Jiu“, povesteşte Alin Fabian.

Când a ajuns în Austria, acesta a lucrat ca bucătar la restaurantul unui centru de recuperare pentru bolnavi. „Mi-a plăcut de mic să gătesc. Îmi ajutam bunica, pentru că ea era bucătăreasă. Probabil că am moştenit de la ea pasiunea aceasta. În străinătate, bucătarii sunt foarte solicitaţi. Lucrezi până nu mai poţi, fiind o lipsă acută de personal în acest domeniu“, spune Alin Fabian.

A obţinut cetăţenia austriacă

Acum lucrează în cadrul unei rafinării, iar bucătăria a rămas o pasiune. „În curând o să obţin calificarea de chimist în cadrul rafinăriei. Bucătăria a rămas o pasiune. Am un prieten care are un restaurant şi mai merg să-l ajut. Am transformat bucătăria într-o pasiune “, a precizat Alin Fabian.

Anul trecut a obţinut cetăţenia austriacă şi, conform legilor din Austria, a fost nevoit să renunţ la cea română. „Am preferat să iau numele mamei mele care este căsătorită cu un cetăţean austriac. Am preferat să renunţ la numele de familie, Frăţilescu, ca urmare a unor probleme cu tatăl meu natural“, se destăinuie gorjeanul.





„Vreau să promovez satul copilăriei mele“

Alin Fabian vine în România în mod regulat, iar planurile sale sunt legate de comuna sa natală. „Am deschis un canal de Youtube prin care promovez locul copilăriei mele şi, implicit, România. Gătesc profesionist în natură, iar filmuleţele sunt postate pe canalul „Fabi’s Kitchen“. Am deschis acest canal în urmă cu trei luni. Am făcut câteva videoclipuri din bucătăria de acasă şi, apoi, mi-a venit ideea să gătesc în natură chiar în comuna de unde am plecat, ca să arăt lumii ce zonă frumoasă este la mine în ţară. Am venit acasă şi am pus în practică. În primul videoclip am făcut fasole cu ciolan. Am peste 250 de abonaţi în prezent. Acum îmi place să gătesc în natură mai mult decât să gătesc în restaurant. Vreau să promovez, în primul rând, satul copilăriei mele, pentru că îmi doresc să aduc cât mai mulţi turişti“, relatează gorjeanul.





Acesta a gătit pe Transalpina, Cheile Sohodolului şi în diferite zone din comuna Peştişani: „Încerc reţete tradiţionale, dar reinterpretate, la modul că am venit cu ceva nou. Reţetele mele trebuie să fie apreciate şi în străinătate, deoarece este în trei limbi. Am gătit în zăvoiul de la Hobiţa, acolo unde se juca Brâncuşi în anii copilăriei, papanaşi. Am găsit coaste de porc în whisky şi bere, la ceaun, cu ceapă şi prune uscate“.

Vrea să realizeze o pensiune

Acesta îşi doreşte să se întoarcă în ţară: „Nu exclud să mă întorc în România. Îmi doresc să deschid o pensiune, cu restaurant. Îmi doresc să gătesc pentru turiştii. O să încerc să accesez proiecte cu finanţare europeană. Primul pas este canalul de Youtube“

