FOTO Protest inedit al artiştilor plastici din Gorj faţă de defrişarea pădurilor. Cum au reprezentat amintirea copacilor care au fost tăiaţi

Proiectul a fost denumit «Utopia“ 2020 şi face parte din grupul «Manifest» al artiştilor plastici: Mihai Ţopescu, Vasile Fuiorea, Armand Landh, Bogdan Epure şi Adrian Bândea. Aceştia au reprezentat din pietre colorate reflexia umbrelor copacilor care nu mai există şi au amplasat, de asemenea, buturugi colorate pe care au scri anii de naştere şi de deces ai arborilor.

„Este o continuare a manifestului faţă de defrişarea pădurilor care au luat o amploare mare după anii 2000.

Am creat o parte dintr-o pădure care a fost tăiată şi au rămas doar buturugiile şi reflexia umbrei peste timp. Umbra este făcută din pietre colorate şi buturugiile au fost amplasate de noi în mijlocul pădurii, pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la ceea ce rămâne în urma acestor copaci, şi anume o amintire a lor. Pe buturugi am pus nişte date sugestive, cu perioada în care a trăit un copac.

Am dorit să atragem atenţia asupra tăierilor abuzive din pădurile din România“, a precizat artistul plastic Armand Landh.

„Pădurea Colorată“ a devenit un adevărat obiectiv turistic

Un colţ de pădure a fost transformat, în urmă cu trei ani. într-un loc de poveste de către artistul plastic Mihai Ţopescu. Tulpinile arborilor au fost vopsite în culori vii, imaginea oferită de pădurea colorată fiind deosebită. Sute de copaci au fost coloraţi cu vopsea ecologică. Proiectul este un manifest faţă de defrişările abuzive şi, de asemenea, o invitaţie de a redescoperi frumusul în natură.

„În acest colţ de Rai fiecare descoperă altceva! Sunt 500-600 de copaci vopsiţi în culori puternice şi în funcţie de cum te mişti în jurul lor descoperi altceva! Un permanent tablou. Mă bucur că a ieşit aşa! Am visat acest proiect şi l-am gândit vreme de câţiva ani. Am făcut foarte multe machete, am crezut în el, l-am vizualizat, iar acum după ce este gata, mă simt liniştit“, a spus Mihai Ţopescu.

.

„Pădurea colorată“ a devenit acum un obiectiv turistic. Sute de turişti se opresc din drumul lor şi admiră copacii frumos coloraţi. În zonă au apărut chiar comercianţii de diferiteproduse şi suveniruri.