De ce s-au supărat doi cetăţeni pe primar şi l-au reclamat penal. „Cine munceşte, rezistă, cine nu munceşte, sănătate!“

Aceştia l-au reclamat, în prima fază, pe primarul Sorin Bucurescu la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Gorj, iar ulterior vor merge la Parchet pentru a depune o sesizare pentru abuz în serviciu.

Primarul comunei Slivileşti a spus că a luat măsura sistării acordării ajutorului social pentru că cei doi nu vin să lucreze în folosul comunităţii, aşa cum prevede legea.

„Nu se poate aşa ceva. Am ajuns să ne rugăm de ei să vină la lucru, pentru a face te miri ce, pentru că doar nu-i punem să facă mare lucru. Eu ştiu că sunt unii amărâţi, dar nu poţi să nu faci absolut nimic. Sunt foarte leneşi. Eu nu sunt unul din acei primari să am sute de beneficiari de ajutor social. Eu am 38 de persoane care primesc ajutorul social. La mine este clar, cine munceşte, cine nu munceşte, sănătate. Nu zice nimeni să faci oră cu oră şi zi cu zi, dar nici să ignori pe toată lumea că tu nu vrei. Le-am tăiat ajutoarele sociale şi s-au dus la Inspecţia Socială de la Târgu Jiu. Încerca o doamnă de acolo să o convingă pe angajata de la primărie că nici nu sunt vinovaţi şi să-i ţin aşa. Au venit la primărie, au ţipat şi au spus că mă reclamă la parchet. Probabil că au depus plângeri. Dacă mă cheamă să dau declaraţii, mă duc şi le explic“, a declarat primarul Sorin Bucurescu.

„Este nevoie de forţă de muncă, dar nu se găsesc angajaţi“

Cele două persoane primeau aproximativ 300 de lei pe lună sub formă de ajutor social. Primarul localităţii Slivileşti spune că sunt firme de construcţii care desfăşoară diferite lucrări pe raza localităţii şi au nevoie de forţă de muncă, dar nu au găsit localnici dornici să muncească.

„Este o firmă din Turceni care lucrează la modernizarea unui drum, la pavele, la trotuare şi are nevoie de forţă de muncă, dar nu a găsit măcar un om să lucreze. Mai este o firmă care construieşte o grădiniţă şi, la fel, are nevoie de angajaţi. Se lucrează în toată localitatea şi, dacă vrei să găseşti oameni, să lucreze nu ai de unde să iei“, mai spune edilul din Slivileşti.