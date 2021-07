Cum a ajuns o tânără antreprenoare să deţină cea mai mare pensiune din staţiunea Polovragi

Alina Maria Caralicea deţine cea mai mare pensiune din comuna Polovragi, care a fost declarată, anul trecut, staţiune turistică.





„A venit ca o provocare. Niciodată nu m-am gândit că o să activez în acest domeniu. Eu am terminat Facultatea de Finanţe-Bănci şi m-am pregătit pentru altceva. A fost pur şi simplu o întâmplare. În februarie 2018, eram la serviciu şi fostul proprietar căuta pe cineva să preia această activitate, deoarece avea o vârstă mai înaintată şi dorea să se retragă. Aşa a început toată nebunia“, ne povesteşte Ana Maria Caralicea.





A renovat complet pensiunea

La scurt timp după ce a preluat pensiunea, Ana Maria a început renovarea acesteia: „Am mers un an de zile cu contractele pe care le aveam, după care ne-am apucat de renovări. Timp de un an de zile au durat lucrările de renovare. Când a fost pandemia, noi am renovat. Am modernizat absolut tot, de la interioare, mobilă, s-au construit anexe, terase“, a povestit Ana Maria.

Pensiunea are 15 camere cu o capacitate de 38 de adulţi. „Toată familia lucrează, dar nu putem face faţă, astfel că mai avem încă şapte angajaţi“, a precizat Ana Maria.





Ea nu regretă pasul făcut, pentru că a avut şi satisfacţii mari: „Este multă muncă, dar este şi frumos. Cunoşti foarte mulţi oameni cu fel de fel de poveşti, se crează şi o relaţie de prietenie. Îmi place foarte mult“.





Turişti străini care revin an de an

Pensiunea Cheile Olteţului se află în imediata apropiere a Mănăstirii Polovragi. În prezent, toate camerele sunt ocupate. O parte dintre vizitatori vin din străinătate.





„Lucrăm la capacitate maximă, toată lumea fiind vaccinată. Turiştii preferă să vină în zona noastră pentru poziţie, liniştea, mâncarea tradiţională şi atracţiile zonei noastre: mănăstirea, peşterile Polovragi şi Muierii, plimbările pe Transalpina sau să viziteze ansamblul Brâncuşi de la Târgu Jiu. Vin turişti şi din străinătate. În general, aceştia provin din Germania, Austria şi Franţa. Mulţi vin cu motociclete. De obicei, ei revin an de an deoarece le place foarte mult zona“, a povestit proprietara pensiunii.





A făcut cursuri de bucătar şi de administrator în turism

Ca să înţeleagă mai bine domeniul acesta de activitate, ea a urmat mai multe cursuri: „Am făcut un curs de bucătar şi de administrare în turism, pentru a cunoaşte cât mai multe despre acest domeniu de activitate. M-au ajutat foarte mult. Mă pregăteşte în plus“.

Aceasta are în plan să amenajeze un părculeţ pentru copii şi să aducă animăluţe pentru a-i bucura pe cei mici.

