Cum a ajuns un bătrân paralizat care trăieşte din ajutorul social pe lista celor mai mari datornici la Fisc din România. Are de achitat peste 2,5 milioane de euro

Dumitru Tentoaica, din satul Floreşti, comuna Ţânţăreni, judeţul Gorj, se află pe locul nouă într-un top al persoanelor cele mai mari datorii de la nivel naţional, alături de oameni de afaceri precum ar Robert Negoiţă. Datornicul din Ţânţăreni a fost declarat insolvent.



Acesta a suferit un accident vascular-cerebral şi nu se mai poate deplasa. El nu ştie prea bine ce s-a întâmplat, dar recunoaşte că actul său de identitate se află la sora lui:

„Nu am cum să am datorii aşa de mari. Nu aveam cum. Am buletinul la ea (n.r. – la sora acestuia), pentru că eu nu pot să mă deplasez şi i-am dat buletinul ei. Mi-a făcut mie nişte acte. Sora este pensionară. Are 75 de ani. Copilul ei a făcut un contract sau ceva de genul acesta cu buletinul meu. Am înţeles că se ocupa deşeurile de fier vechi. Nu ştiu ce dracu' a făcut. Eu sunt de doi ani la pat“.