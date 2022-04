Complexul Energetic Oltenia a cumpărat certificate de dioxid de carbon în sumă de aproape 190 milioane de euro

Conducerea CEO a anunţat că s-a alocat o sumă de aproape 190 milioane de Euro din fondurile companiei pentru achiziţionarea certificatelor de dioxid de carbon, pentru energia electrică produsă anul trecut.





Conform normelor Uniunii europene, companiile poluatoare trebuie să plătească certificate de CO2, care sunt folosite, ulteriori, pentru investiţii în energie regenerabilă.





CEO este cel mai mare producător de energie electrică pe bază de cărbune din România, prin cele trei termocentrale pe care le deţine: Rovinari, Turceni şi Craiova. Pentru fiecare megawatt produs, CEO trebuie să achite un certificat de CO2.

„În data de 20.04.2022, Complexul Energetic Oltenia a respectat obligatiile de conformare, finalizand achizitionarea certificatelor de CO2 aferente energiei produse in anul 2021.

Pretul certificatelor de CO2 a avut o evolutie spectaculoasa in ultimii ani, inregistrand o crestere de la 4-5 euro in anul 2017, pana la peste 90 euro in februarie 2022. Pentru achizitia certificatelor aferente anului 2021, peste 188 milioane de euro au fost suportate din fondurile proprii ale companiei. Pentru CE Oltenia, ponderea pretului certificatelor de CO2 in costul unitar de productie al energiei electrice depaseste 60%“, se arată într-un comunicat al CEO.

O sumă mult mai mare a fost alocată de stat, sub forma unui ajutor, pentru cumpărarea certificatelor de CO2.

Penalităţi insuportabile

Obligativitatea achizitionarii in totalitate a certificatelor de CO2 a aparut dupa anul 2013, alocările gratuite pentru sectorul energetic fiind sistate. „Conform prevederilor legislative in vigoare, neachizitionarea certificatelor de CO2 aferente anului anterior, pana la data de 30 aprilie a anului curent, ar fi atras penalitati de 100 euro/certficat în plus fata de obligativitatea achizitionarii acestora“, au transmis reoprezentanţii CEO.

Un miliard de euro penturu plata certificatelor

CEO arată, în comunicatul de presă, că a achitat din fonduri proprii, de la infiintarea companiei, în iunie 2012 şi până în prezent, peste 1 miliard de euro pentru plata certificatelor de CO2: „Până în anul 2020, CE Oltenia nu a primit niciun sprijin financiar din partea statului.





In fiecare an, CE Oltenia a respectat termenul prevăzut de legislaţie pentru conformarea achiziţiei întregii cantităţi de certificate de CO2 corespunzătoare energiei produse“.

