Cine sunt medicii cu COVID-19 care au fugit din spitalul din Târgu Jiu. O colegă le ia apărarea: „În prima linie trebuie să fie cei care alergau după doctoriţe“

Roxana Gheorghiţoiu, Violeta Dragomir şi Rodica Dîrnu sunt cei trei medici care au plecat din spital fără aprobarea personalului medical şi fără să fie externate.

Elena Vlad, un medic pneumolog apreciat din judeţul Gorj, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, le-a luat apărarea colegelor sale printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook





„Ruşine societate pentru modul in care îţi tratezi doctorii. Nişte doctoriţe au «îndrăznit» să plece acasă infectate cu COVID-19, poate să se spele, poate să se odihnească mai bine! Pe cine au pus în pericol?! Erau acasă la ele. Ştiţi care sunt condiţiile în care am fost cazate noi aici: salonul are igrasie, are un geam mic de 30/70 cm, uţa nu se închide, nebulizare nu s-a făcut de luni de când sunt eu aici. Nimeni nu a făcut niciun favor unor doctori infectaţi la datorie! De acum încolo cred că în prima linie trebuie să fie cei care alergau aseară după doctoriţe şi le numesc infractoare!! DSP, conducerea spitalului prezentă în miezul nopţii, dar niciodată prezentă să vadă condiţii de muncă a medicului, condiţiile de spitalizare a lor. Colegiul Medicilor Gorj trebuie sa reacţioneze!!!!“.