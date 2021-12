Casa în care a locuit revoluţionarul Tudor Vladimirescu, scoasă la vânzare cu două milioane de euro

Preţul solicitat de către proprietarul acesteia, Ciocăzanu, este de două milioane de euro. Casa datează din anul 1772 şi este acum o bijuterie arhitectonică după ce a fost reabilitată, aflându-se pe lista monumentelor istorice.





Potrivit anunţului de vânzare postat pe site-ul unei agenţii imobilizare, imobilul are 19 camere şi o suprafaţă utilă de aproape 650 metri pătraţi, precum şi un teren de 558 metri pătraţi.

„În centrul oraşului reşedinţă de judeţ, Târgu Jiu, Casa Vasile Moangă deschide larg uşile către iubitorii şi pasionaţii de istorie, artă şi frumos. Monument istoric edificat în anul 1772, imobilul i-a aparţinut în secolul VXIII lui Vasile Moangă, un boier cu renume, prieten al lui Tudor Vladimirescu, Iancu Jianu, Petrache Poenaru.

Cunoscută ca fiind casa de la balconul căreia Tudor Vladimirescu le-a vorbit pandurilor săi înainte de a porni spre Padeş, unde a fost citită Proclamaţia, casa Vasile Moangă reuşeşte în 2021 să strălucească din nou, după investiţii masive în restaurarea şi renovarea clădirii. Aceste intervenţii au fost făcute cu migală şi cu pricepere de specialişti în domeniu, păstrându-se elementele arhitecturale conform planului şi schiţelor ce datează de sute de ani“, se arată în anunţul de vânzare

Lăsată în paragină de autorităţile statului

Casa Vasile Monagă aparţine omului de afaceri Narcis Ciocăzanu. Monumentul istoric se află în zona centrală a municipiului Târgu Jiu, lângă statuia revoluţionarului Tudor Vladimirescu, cea mai veche din oraş.





Aici a fost sediul Bibliotecii Judeţene de Copii şi Tineret, instituţie aflată în subordinea Consiliului Judeţean Gorj.





În urmă cu aproximativ şase ani, casa a fost cumpărată cu suma de peste 280.000 de euro de la moştenitorii ultimului proprietar, familia boierului Frumuşanu. Consiliul judeţean nu şi-a manifestat dreptul de preempţiune, conform, legii în vederea achiziţionării imobilului cu o mare valoare istorică.

Clădirea era într-un stadiu de degradare avansat în momentul cumpărării de către omul de afaceri, deoarece nu s-au făcut investiţii în restaurarea acesteia. Dezvoltatorul imobiliar a ridicat două blocuri la câţiva metri de monument.

„Era foarte degradat totul, o singură piesă de mobilier am găsit şi am restaurat-o“

Monumentul istoric a fost sediul Bibliotecii Judeţene de Copii şi Tineret Gorj, dar autorităţile nu şi-au exercitat dreptul de preempţiune, nefiind interesate să achiziţioneze această casă deosebit de frumoasă şi cu o valoare istorică importantă.

Omul de afaceri Narcis Ciocăzanu a spus că restaurarea monumentului a fost un proiect de suflet.





„Nu era nimic aici, la interior, când am cumpărat Casa Moangă, era foarte degradat totul, o singură piesă de mobilier am găsit şi am restaurat-o. Este o bibliotecă care are monograma familiei Frumuşanu. A fost şi este un proiect de suflet, a durat foarte mult să fie gata, însă a meritat aşteptarea. A fost, ca să zic aşa, o ambiţie personală restaurarea acestui monument. În ceea ce priveşte meritul legat de detaliile interioare, absolut toate, mai puţin ceea ce înseamnă amenajarea băilor, îi aparţine doar soţiei mele pentru ca doar ea s-a ocupat! Restaurarea s-a făcut conform proiectului avizat de Direcţia Judeţeană de Cultură Gorj, fără nicio abatere”, a spus Narcis Ciocăzanu pentru publicaţia online Pagina Olteniei.

