Beneficiarii de ajutor social dintr-un oraş din Gorj au fost chemaţi la primărie pentru a-i anunţa că s-au găsit locuri de muncă pentru ei. Cei mai mulţi s-au dat bolnavi

„Nu am încredere în domnul primar, că ne minte pe faţă“, a răspuns unul dintre beneficiarii de ajutor social. Altul a motivat că este foarte grav bolnav: „Eu sunt foarte grav bolnav, am două standuri la inimă şi sunt dependent de insulină“. Un alt beneficiar a spus că este prea bătrân să mai muncească: „Sunt de acord, dar la vârsta mea dau prioritate la tineret. Eu la 62 de ani un de naiba să mă duc?“.

Beneficiari de 15 ani ai ajutorului social

Conform primarului Gigel Jianu, în municipiu sunt peste 90 de persoane din municipiul Motru beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 61 fiind apte de muncă. Dintre acestea, la întâlnirea de la sediul Primăriei Motru au participat în jur de 40 de persoane.

„În colaborare cu agenţi economici de pe raza municipiului Motru, am încercat să venim în sprijinul persoanelor care beneficiază de ajutoare sociale, oferindu-le un loc de muncă. Două societăţi comerciale care-şi desfăşoară activitatea pe raza municipiului nostru pun la dispoziţie aproximativ 30 de locuri de muncă vacante, în diverse specializări, de la muncitori necalificaţi, până la şoferi, patiseri, vânzători şi chiar un loc de contabil. Unii dintre cetăţenii beneficiari de ajutoare sociale se află în această situaţie de peste 15 ani de zile. De aceea, am considerat necesar să oferim sprijin acestor persoane pentru a se integra în muncă şi le-am la discuţii. Am fost surprins să constat că deşi le-au fost prezentate ofertele, oamenii au fost reticenţi, refuzând practic locurile de muncă. Principalele motive au fost legate de programul de lucru, unii invocând chiar probleme medicale, deşi sunt declaraţi apţi de muncă. Voi încerca să le explic în continuare oamenilor că, pe lângă faptul că refuzând locurile de muncă riscă să piardă ajutorul social, trebuie să înţeleagă că este mult mai important să fie independenţi din punct de vedere financiar şi că muncind vor avea un venit de cel puţin patru ori mai mare decât venitul pe care îl primesc de primărie. Lucrând, ar primi un salariu de minim 2080 lei brut, ceea ce ar însemna un trai mai bun pentru întreaga familie“, a precizat primarul Gigel Jianu.

