Bărbat căzut din scaunul cu rotile din cauza gropilor din asfalt. Pericolul major la care a fost expus

George Mateescu (41 de ani) ne-a povestit că a încercat să evite o groapă, dar roţile scaunului electric au intrat în alta şi s-a prăbuşit. Norocul lui a fost că era însoţit de alte persoane care au reuşit să-l ridice, pentru că foarte aproape se afla un autoturism care-l putea accidenta grav.

Scaunul electric s-a defectat şi bărbatul a fost nevoit să apeleze la sprijinul unui strungar ca să-l repare. „Am plecat seara până în oraş împreună cu nepotul şi o vecină. Am ocolit o groapă şi am dat în alta. S-a rupt căruţul şi am căzut grămadă. Era o maşină în spatele meu, dar cei care erau cu mine m-au ajutat să mă ridic. A venit cumnată-mea cu un alt căruţ. Sunt gropi pe străzile oraşului. Am trimis căruţul unuk strungar ca să-l repare şi până atunci o să-mi cumpăr altul“, a precizat George Mateescu.

„Lipsesc accesibilităţile“

George Mateescu ne-a mai relatat că deplasarea pe străzile oraşului cu ajutorul scaunului cu rotile este o adevărată aventură, pentru că nu există rampe de acces. „În oraş mă deplasez cu mare greutate, pentru că lipsesc accesibilităţile. Nu pot să ajung la bancomatul unei bănci pentru a retrage bani sau când mă deplasez la policlinică nu există vreo rampă. Nu pot să merg la un medic dentist. În centrul oraşului s-a amenajat o rampă de acces la o trecere de pietoni, dar nu se utiliza. Multe rampe sunt făcute de ochii lumii“, a spus bărbatul.

George Mateescu a rămas imobilizat în urma unui accident de muncă suferit în Germania. Acesta a fost boxer.

„Am fost nevoiţi să reabilităm doar anumite străzi“

Primarul municipiului Motru, Gigel Jianu, a confirmat accidentul suferit de persoana cu dizabilităţi din cauza gropilor, dar a dat vina pe viceprimarul localităţii şi pe consilierii locali de la un alt partid pentru starea în care se află anumite artere din oraş.

„O persoană care se deplasa cu căruciorul cu rotile a intrat cu o rotiţă într-o groapă şi a avut o avarie la acest cărucior. La începutul anului când a făcut bugetul pentru acest an am prins o sumă prin care reparam şi reabilitam absolut toate străzile cu probleme. Domnul viceprimar Cosmin Morega a venit cu un amendament prin care a tăiat 60% din această sumă şi a dirijat-o în altă parte, astfel că am fost nevoiţi să reabilităm doar anumite străzi, iar altele să rămână pentru anul următor“, afirmă primarul.

De asemenea, edilul şef al localităţii Motru spune că s-a ocupat de amenajarea rampelor de acces în zona trecerilor de pietoni, dar şi a blocurilor în care locuiescu persoane aflate în scaunul cu rotile: „De când sunt la primăria, am amenajat rampe la trecerile de pietoni, pentru că persoanele aflate în scaunul cu rotile nu puteau să aibă acces. La sugestia unor persoane cu dizabilităţi am realizat treceri în anumite zone ale oraşului pentru a le asigura independenţa în privinţa deplasării“.