Apă termală la liber într-o comună din Gorj. Cum au transformat localnicii în piscină o sondă de gaz dezafectată

Marius Pupăzan, localnic din Câlnic, merge frecvent să facă baie la forajul abandonat: „în 1997 s-a spart o vană şi de atunci curge fără întrerupere. Este apă termală, dar elimină şi un anumit gaz, probabil sulf, că îi dăm foc şi arde. S-a promis că se va dezvolta o bază de tratment, dar nu s-a întâmplat nimic. Oamenii îşi fac baie acolo. Locul nu este amenajat. Sunt buruieni şi lame de ras, pentru că localnicii vin să se bărbierească. Oamenii vin să facă baie atunci când doresc“.



Proprietarii au crescut preţurile terenurilor

Doi investitori au dorit să construiască o bază de tratament, dar brusc au crescut preţurile terenilor au crescut. „Forajul este făcut în urmă cu aproximativ 40 de ani. Apa termală are o temperatură de aproximativ 37 de grade Celsius. Are şi proprietăţi terapeutice, dar nu sunt verificate. Se află pe un teren privat. Au fost interesaţi doi investitori să dezvlte o zonă de agrement, dar cei care deţin terenuri acolo au crescut foarte mult preţurile. Au renunţat la proiect, având în vedere preţurile cerute. Locuitorii merg şi fac baie acolo Şi spun că se simt foarte bine. Unul dintre investitorii care au vrut să dezvolte zona au dus apa la analize şi mi-a spus că are proprietăţi asemănătoare cu cea de la Băile Bala“, a spus primarul localităţii, Câlnic, Dumitru Vulpe.

Primăria va cere preluarea sondei



Conducerea Primărei Câlnic vrea să preia forajul de la Petrom. „O să solicităm societăţii Petrom preluarea forajului cu titlu gratuit, după care să încheiem un parteneriat public-privat cu toţi proprietarii de teren de acolo ca să dezvoltăm zona. Sonda are o zonă de protecţie, dar nu se poate face nimic fără terenurile din jurul acesteia. Sper să-i facem pe cetăţeni să înţeleagă că este în interesul localităţii care această sursă să vie valorificată“, a mai menţionat primarul Vulpe.

