Alpinistul gorjean Gheorghe Dijmărescu s-a stins din viaţă. Este considerat cel mai mare alpinist român din toate timpurile

Acesta s-a născut în comuna Turcineşti, de lângă Târgu Jiu. „Veste tristă...românul cu cele mai mari performanţe în alpinism a încetat din viaţă. George Dijmarescu, gorjean născut în Turcinesti, a ajuns de nouă ori la rând în punctul geografic cel mai înalt al planetei. Fapt mai puţin întâlnit, într-una din încercări a reuşit să urce singur şi fără echipament special pentru respirare. De alte câteva ori a ajuns pe K2, cel mai dificil munte din lume, într-un final l-a cucerit. Un gorjean cu cetăţenie americană este românul cu cele mai mari realizări din alpinism din toate timpurile“, a postat gorjeanul Claudiu Fiu, vicepreşedintele Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Gorj.

A trecut Dunărea înot

Gheorghe Dijmărescu a fugit din România în anul 1985. „Am trecut Dunarea înot si am ajuns in Iugoslavia. Am mers doua saptamani pe jos, dar am fost prins de grănicerii iugoslavi la graniţa cu Slovenia“, povestea în anul 2012 pentru jurnalul.ro.

A ajuns în final în Statele Unite ale Americii, unde mai târziu a ajuns şi restul familiei. Acesta locuia în statul statul Connecticut, unde a deţinut o firmă de restaurări în construcţii.





Ascensiune pe Everest fără masca de gaz

O performanţă deosebită în cariera sa o reprezintă ascensiunea din anul 2000 pe Everest, când de unul singur şi fără mască de gaz: „Am fost singurul care am urcat atunci pe partea tibetană“, mai spunea alpinistul.

În anul 2003 a făcut parte in 2003 din prima echipa integral românească care a atins Everestul şi care a fost formată din 14 români.

În anul 2008, pe K2, considerat cel mai periculos munte din lume, a avut loc cea mai mare tragedie din istoria alpinismului, 11 persoane pierzându-şi viaţa. George Dijmărescu se afla la locul potrivit şi a reuşit să salveze câteva persoane.

Gorjeanul a fost căsătorit cu Lakhpa Sherpa, o alpinistă de origine nepaleze cunoscuta, care a urcat şi ea de mai multe ori pe Everest.