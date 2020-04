Acuzaţii extrem de grave ale fiicei unei românce răpuse de cancer: „Mama a fost bătută de asistentă pe patul de spital pentru că se văita“

Rebeca-Denisa Filip, studentă în Anglia, a venit duminica trecută acasă pentru a fi alături de mama ei, care se simţea din ce în ce mai rău. Tânăra s-a întors împreună cu tatăl şi fratele ei, care muncesc tot în Anglia.



Imediat cum au venit, cei trei au fost plasaţi în carantină. Rebeca-Denisa spera să ajungă acasă de Paşte pentru a-şi vedea mama grav bolnavă.

Din păcate, femeia a decedat marţi în propria locuinţă , după ce duminică a mers la spitalul din Târgu Jiu pentru că avea o hemoragie internă.

Tânăra a aflat, ulterior, de la rude ce s-a întâmplat la spital. Mărturisirea este înfiorătoare. Rebeca-Denisa susţine că mama ei a fost bătută îmn spital de către o asistentă deranjată de suferinţa ei şi de cererile femeii:

„Mi-a spus mătuşa, pentru că mama nu a vrut să ne spună, ca să nu ne consumăm. Mătuşa mi-a povestit cuvânt cu cuvânt ce i-a spus mama. Mama a fost dusă duminică la spital pentru că avea o hemoragie internă. Se simţea foarte rău şi s-a întors acasă, luni, pe propria răspundere, deşi ea nu era bine şi nu i se rezolvase problema, pentru că nu mai suporta şi prinsese frică de doamna asistentă. Ea spera să moară acasă, decât să fie acolo chinuită. Marţi seara, la ora 21,00, mama a decedat. Cei de la spital erauderanjaţi de faptul că mama tot cerea apă. Ea trebuia să bea apă din 15 în 15 mijnute, pentru că se deshidrata. Era foarte slăbită. Nu putea ridica nici măcar un pahar cu apă. Ea nu mai mânca şi probabil că avea nevoie de apă. Asistenta era foarte deranjată. A fost lovită cu un cearşaf, care a fost făcut sul ca să nu-i lase urme. Mama stătea pe o parte şi a lovit-o pe spate şi în burtă, spunându-i să tacă din gură. I-a spus să se pună la somn odată şi să nu mai plângă, ca să o lase în pace“.

Va sesiza poliţia

Rebeca-Denisa vrea să depună o plângere şi la Poliţie: „Sper să fie luate măsuri. Am insistat cu apeluri, dar se apărau între ei. Nu ştiu exact la ce secţie s-a întâmplat. Mama a spus am fost la Terapie Intensivă, dar este posibil, la starea în care se afla, să se fi îăntâmplat la Oncologie. Eu am insistat cu telefoanele la Oncologie, iar cei de acolo au spus că nu a fost acolo şi că a fost internată la Terapie Intensivă. O să depun o plângere la Poliţie. Nu se mai poate face nimic acum, dar nu vreau să sufere şi părinţii altora“.

Dumitru Vienescu, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, a precizat că s-a deschis o anchetă în acest caz.

Vor participa la înmormântare

Tânăra, împreună cu fratele şi tatăl lor au primit acceptul să meargă la înmormântarea femeii, care va avea loc astăzi la Rovinari. Cei trei se află în centre de carantină din zona Rânca. Iniţial, Direcţia de Sănătate Publică Gorj a anunţat că nu se va face o excepţie şi că nu vor putea să meargă la înmormântare. Cu toate acestea, în urma mediatizării cazului, autorităţile naţionale au decis ca cei trei să participe la funeralii.

