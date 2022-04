Ştefan, olimpic la fizică: „Vreau să rămân în România. Dacă oamenii capabili ar pleca din ţară, atunci ar rămâne aceiaşi oameni care ne conduc“

Ştefan Alexandru, elev în clasa a XI-a la Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu“, îşi doreşte să devină medic neurochirurg şi să îşi desfăşoare activitatea în România.





„Vreau să merg la Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti. Îmi doresc să ajut oamenii şi este o tradiţie în familia noastră, deaorece mama mea este medic, iar sora urmează să desfăşoare aceeaşi profesie. După o primă analiză, îmi doresc să mă specializez în neurochirurgie. Vreau să rămân în ţară. Dacă toţi oamenii cât de cât capabili ar pleca din România aşa cum se întâmplă, atunci ar rămâne aceiaşi oameni care ne conduc. În România, societatea nu prea apreciază oamenii inteligenţi“, este concluzia amară la care a ajuns tânărul fizician.

„Îmi doresc să mă calific la faza internaţională a Olimpiadei de Fizică“

Acesta a reuşit să obţină cel mai mare punctaj la proba teoretică de la clasa a XI-a, 29,5 puncte dintr-un total de 30.





„Am căzut, dacă pot să spun aşa, destul de bine pe subiecte şi am reuşit să termin după două ore“, a povestit Ştefan.





A susţinut, apoi, un alt examen pentru a se califica în lotul lărgit al României. „Proba de baraj a constat în rezolvarea a cinci probleme de fizică de dificultate asemănătoare cu cele de la Olimpiada Internaţională într-un timp de cinci ore. Îmi doresc să mă calific la faza internaţională a Olimpiadei de Fizică. Va urma o perioadă de pregătire, după care vor fi susţinute patru teste de câte cinci ore fiecare“, explică Ştefan.

„Impedimentul a fost lipsa unui centru de pregătire“

Liceanul s-a confruntat cu o serie de dificultăţi în pregătirea pentru olimpiadă. „Impedimentul principal a fost lipsa unui centru de pregătire. Se poate depăşi această problemă. Pe mine m-a ajutat foarte mult faptul că am discutat cu foşti olimpici internaţionali. I-am rugat să mă ajute şi să-mi ofere materiale. În judeţul Gorj nu s-au desfăşurat cursuri de pregătire în cadrul Centrului de Excelenţă din Târgu Jiu, pentru că nu au fost suficienţi doritori la clasa a XI-a şi a XII-a“, relatează Ştefan Işfan.

A constatat că tot mai puţini elevi aleg să studieze fizica: „Am rămas cu impresia că elevii se îndepărtează de fizică şi motivul poate fi şi faptul că tinerii nu sunt atât de interesaţi de cum funcţionează lucrurile din jurul lor. Sunt mai interesaţi de cum pot să folosească instrumentele care le sunt puse la dispoziţie ca să îndeplinească un anumit obiectiv, dar nu şi de cum funcţionează“.

S-a calificat la patru etape naţionale ale olimpiadelor şcolare

Ştefan Alexandru Işfan a fost atras de mic de înţelegerea fenomenelor care se petrec în natură: „De mic am fost atras de ştiinţele legate de natură, decât de calculator. Prima olimpiadă la care am avut un rezultat foarte bun a fost la fizică, în clasa VI-a, când am obţinut premiul II şi asta m-a determinat să mă pregătesc mai mult“

În ciclul gimnazial, Ştefan a reuşit perfomanţa să se califice la patru etape naţionale ale olimpiadelor şcolare. „În clasele a VII-a şi a VIII-a, m-am calificat la patru etape naţionale ale olimpiadelor şcolare: Matematică, Fizică, Chimie şi Ştiinţe Naturii. În clasa a IX-a m-am calificat la etapele naţionale de la trei olimpiade“, a mai relatat liceanul care îşi doreşte să studieze, să profeseze şi să rămână în ţara lui.



