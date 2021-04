Şapte foşti parlamentari din Gorj au dat în judecată statul român pentru a beneficia din nou de pensii speciale. Cum îşi justifică demersul

Constantin Drumen (PNŢCD), Dan Ilie Morega (PNL), Ştefan Popescu Bejat (PD), Elvira Şarapatin (PSD), Scarlat Iriza (ALDE şi PSD), Aurică Popescu (FSN), şi Ion Mocioi (PRM) au acţionat în judecată statul pentru acordarea de pensii speciale. Procesul este pe rolul Tribunalului Gorj.

Conform statutului parlamentarilor, aleşii care împlinesc vârsta de pensionare au dreptul la indemnizaţie, care se acordă în limita a trei mandate, sumele fiind cuprinse între minimum 2.000 de lei şi maximum 12.000 lei.





„Ne-a luat nouă la fraieri indemnizaţia şi au lăsat la preşedintele ţării“

Scarlat Iriza, care a fost deputat şi senator PSD şi ALDE, spune că primeşte acum o pensie de 3.300 de lei, iar banii nu îi ajung pentru a putea trăi: „Nu mă întrebi ce pensie am după 12 ani de parlamentarism? Am 3.300 de lei, pentru că eu cât am fost deputat, nu senator, contribuţiile mele la Casa de Pensii au fost limitate, pentru că aşa era legea atunci. Din cauza asta eu nu am avut nici spor de vechime şi am ajuns după 46 de ani de serviciu să am 3.300 de lei. Eu nu am avut spor de vechime, doar indemnizaţie, nu am avut voie să fiu administrator la o firmă, nu am avut voie să fiu în consilii de administraţie sau director la o firmă de a mea, la fel ca procurorii, judecătorii, preşedinţii de consilii judeţene am avut foarte multe restricţii. Ne-a luat nouă la fraieri indemnizaţia şi au lăsat la preşedintele ţării, pentru că au indemnizaţie exact pe calapodul Senatului sau Camerei Deputaţilor.

Măcar dacă îmi dădeau sporul de vechime. În 12 ani, se adunau nişte bani“.

Scarlat Iriza deţine mai multe spaţii comerciale şi are propria afacere. „M-am apucat de privatizare din nou că mă lăsasem. Ce să fac? Eu nu pot să trăiesc din 3.300 de lei. Am casa mare, am întreţinerea mare. Am şi o rată de bancă, pentru că nu ştiam că se întâmplă lucrul acesta“, a mai spus fostul parlamentar.



