Un cadru militar a închis Automecanica şi UM Mija după ce a minţit în declaraţia COVID-19

Totul s-a întâmplat joi dimineaţa. La Automecanica s-a prezentat un delegat de la Unitatea Militară de la Cuj, cu care societatea din Moreni are o relaţie prin prizma mentenanţei la transportoarele blindate. El a venit ca delegat pentru a face nişte evaluări.

În urma protocolului de securitate, subofiţerul a fost întrebat dacă a intrat în contact direct cu o persoană întoarsă recent din străinătate, iar răspunsul lui a fost nu. Ulterior, chiar el a recunoscut că soacra sa, întoarsă din Austria de la schi, a fost testată pozitiv cu COVID-19.

„Problema este că în declaraţia pe propria răspundere el nu a declarat că a venit în contact cu soacra lui, care, în data de 11.03. a venit din Austria de la schi, care este pozitivă. El ne-a dat telefon în final. E posibil ca el să nu fi minţit în declaraţie, ci să nu fi ştiut că e pozitivă, dar la întrebarea dacă a venit în contact cu persoane venite din străinătate, era clar că răspunsul trebuia să fie da şi el a zis nu. El ne-a sunat după-amiază când a plecat spre Cluj”, ne-a povestit liderul de sindicat de la Automecanica Moreni, Constantin Bucuroiu.

Conducerea societăţii a luat deja primele măsuri. Toţi salariaţii au fost trimişi acasă în izolare, pentru o săptămână.

„În Unitatea Militară din Cluj s-au făcut greşeli în lanţ”

„Eu sper ca luni să primim rezultatul testului la el. Dacă el nu are, nu trebuie să ne mai facem griji. Noi trebuie să fim destul de vigilenţi în această perioadă, pentru că este vorba de 300 de suflete şi este viaţa fiecăruia. La noi vin delegaţii de peste tot. Regretabil este că unitatea din Cluj nu a depistat treaba asta, că ei au medic şi l-au trimis aşa la noi. Noi suntem acum puşi în faţa faptului împlinit şi trebuie să ne protejăm într-un fel salariaţii. Eu spun că am făcut tot ce am făcut, Ministerul, Romarm etc. Nu ne aşteptam din partea unui militar să ne ascundă o chestie atât de simplă. Dacă el spunea, nu i se permitea accesul în fabrica noastră. În Unitatea Militară din Cluj s-au făcut greşeli în lanţ”, adaugă Bucuroiu.

Subofiţerul din Cluj a intrat şi în societatea UM Mija, pentru că a făcut şi acolo o constatare. COnducerea unităţii a luat decizia inchiderii şi i-a trimis acasă pe toţi cei 340 de salariaţi.

Potrivit primelor date, cadrul militar a avut ocontact direct cu 30 de persoane din cele două societăţi care produc armament.

UM MIJA produce pentru industria militară grenade de mână ofensive, defensive şi multifuncţionale, lovituri antitanc PG-7 şi PG-9, produse pentru forţele de ordine publică (grenade cu diverse efecte: acustice, lacrimogene, flash-bang, cu fum colorat, cartuşe cu bile şi fumigene, lacrimogene), bare de torsiune, preum şi cutii de viteze şi distribuţie pentru maşini de luptă.

Automecanica Moreni a produs încă de la înfiinţare, în urmă cu 50 de ani, diferite transportoare amfibii blindate pe roţi, atât pentru piaţa internă, cât şi pentru cea externă.

Armata română a fost echipată cu diferite tipuri de transportoare blindate, precum TABC 79 (tip 4x4), TAB-71 şi B-33 Zimbru (tip 8x8) şi autovehicule blindate de intervenţie. Transportorul blindat B-33 Zimbru participă la misiunile de pace din Afganistan şi Irak. Pentru trupele de jandarmi sau poliţie, societatea a produs vehicule de teren, AM 100 - un vehicul blindat uşor pentru 6 persoane tip 4x4 şi AM 7.0 – un vehicul blindat de intervenţie tip 4x4 şi capacitate 14 persoane.