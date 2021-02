Tatăl elevei de 11 ani, care a sfârşit sub roţile unui TIR, în Răcari, a fost şi el lovit de mastodont. Accidentul a avut loc în faţa Poliţiei VIDEO

Tirul venea din faţă şi copillul a fugit şi l-a prins sub tir. S-a dus o viaţă de om, un copil, un suflet, 12 ani avea. Avea viitorul în faţă. Tatăl a scăpat, dar are zgârieturi peste tot, l-a prins şi pe el probabil, l-a prins dedesubt”, spun rudele.

Răcărenii spun că în zonă ar fi trebuit să se afle un poliţist care trebuia să dirijeze circulaţia.

„Aici trebuia să fie un poliţist zi de zi şi i-au dus la centrul de vaccinare. Nicio poliţie nu era. Dacă era acel agent şef până la ora 8 nu se întâmpla nimic, era în viaţă”, spun oamenii.

Tatăl ei, în vârstă de 39 de ani a fost şi el accidentat, dar a scăpat cu viaţă. Medicii nu au mai putut să o salveze pe fetiţă care a decedat din cauza rănilor suferite.

„Din păcate s-a constatat decesul unui minor şi rănirea gravă a părintelui, tatăl respectivei victime decedate”, a spus Marius Canciu, locţiitor comandant detaşament pompieri Titu.

Poliţiştii trebuie să stabilească acum cum s-a întâmplat, exact, accidentul.

Copila era elevă în clasa a-V-a la Şcoala Gimnazială Răcari. Profesorii şi colegii au fost şocaţi de incident, mai ales că micuţa mai avea doar câţiva metri până să între în curtea şcolii.

„Am auzit o buşitură şi când am ieşit am constatat că pe trecrea de ietoni se afla un părinte cu fetiţa, ulterior am aflat şi despre cinesste vorba, de o elevă de cls a cinccea. În fiecare dimineaţă, ca şi în dimineaţa asta, au fost cei de la Poliţia Locală, supraveghează tot timpul această trecere de pietoni, dar era trecut de ora 8. Profesorii îşi aşteaptă elevii începând cu ora 7.30 în sălile de clasă, iar la ora 8 când s-a întâmpalt incidentul, porţile şcolii erau închise, aşa cum se întâmplă în fiecare zi, iar tatăl a venit cu fetiţa şi s-a întâmpalt ce s-a întâmplat”, ne-a povestit directorul Şcoala Răcari , Cristina Gheorghe.