Povestea incredibilă a româncei care ajută sărmanii. Şi ea a fost atât de săracă încât fiul ei, olimpic, îşi făcea temele pe jos

Nicoleta, în vârstă de 44 de ani, împreună cu soţul său şi cei doi copii (Adelin şi Teodor) locuiau, în urmă cu cinci ani, într-o cameră dărăpănată în cartierul Romlux, din Târgovişte. Băiatul cel mare este elev acum în clasa a XI-a la Ienăchiţă Văcărescu cu medii peste 9,50 în toţi aceşti ani.

„La început a fost doar pagină de Facebook - Give & Help - iar un an mai târziu a devenit oficial şi legal Asociaţia Give & Help. Cum am început? Am fost şi noi, la rândul nostru, ajutaţi. Dar, deşi locuiam într-o singură cameră şi îşi făcea temele pe jos, băiatul cel mare făcea sport de performanţă, baschet, antrenor i-a fost dl. Valerian Ioan şi avea premii la majoritatea concursurilor naţionale de limba română, matematică şi geografie. Am fost ajutaţi să ne construim o casă şi, pentru că ajutorul primit a fost mult peste nevoile noastre, am hotărât să dăm mai departe ce ne prisosea”, povesteşte Nicoleta.

Îngerul păzitor al familiei Ioniţă a fost un elveţian, sensibilizat de poveste. Ulterior, au construit ei prima casă, tot în cartierul Romlux, unei familii care îşi pierduse într-un incendiu singura cameră în care locuia.







„Apoi, omul care ne-a ajutat pe noi, mi-a spus că, dacă vreau să ajut în continuare, el îmi va fi alături. Pentru că am vrut ca totul să fie legal, am înfiinţat asociaţia şi de aici lucrurile au început să se aşeze. Am mai renovat, de-a lungul timpului, alte patru case şi am ajutat sute de copii. În 2018, ne-am oprit în comuna Gura Ocniţei, pentru că am găsit deschidere şi colaborare cu autorităţile locale şi biserică, mai precis cu preotul Pleda Alin Marian, care este şi profesor la seminar. De doi ani, aşadar, sărbătorim zilele de naştere a 30 de copii, i-am dus anul trecut în prima lor excursie şi urma să o facem şi anul acesta, dar pandemia ne-a stricat planurile”, adaugă ea.

A fost nevoită să schimbe puţin lucrurile, să facă pachete cu alimente săptămânal şi să meargă la fiecare acasă. Din martie şi până acum 30 de familii ( copii şi bătrâni) o aşteaptă pe Nicoleta Ionţa cu pachetele.

Acum este în etapa de construcţie a unei case tot în Ocniţa şi trebuie să se pregătească de un nou an şcolar pentru că scopul asociaţiei este, în primul rând, educaţia.

Situaţia familiei din Gura Ocniţei

Într-o cameră de 16 metri pătraţi locuiesc 11 suflete. Tatăl copiilor lucrează legal, cu contract de muncă, mama mai munceşte prin sat când este chemată. Cei doi au opt băieţi şi o fată: Alexandru, Marius, Costică, Marinică, Mihăiţă, Andrei, Răzvan, Iliuţă şi Ioana.

„Înainte de starea de urgenţă am obţinut în concesiune de la primărie o bucată de pământ pe care să le ridicăm o căsuţă. Acum, actele sunt gata, terenul este pregătit, împrejmuit şi aşteaptă ca noi să începem construcţia.

Deşi s-au născut şi au crescut în condiţii greu de imaginat în secolul XXI, sunt frumoşi şi veseli, merg la şcoală şi visează ca într-o zi să aibă şi ei căsuţa lor. O putem construi, cărămidă cu cărămidă, puţin cu puţin”

