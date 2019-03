O elevă cu tetrapareză visează să devină chinetoterapeut pentru a-i ajuta pe ceilalţi. „Mă mândresc cu faptul că am dizabilităţi“

Ioniţa Paula Bianca va reprezenta România cu echipa de bocce, care are patru componenţi, toţi din Târgovişte.

„Eu am o dizabilitate fizică. M-am născut cu tetrapareză spastică. Momentan sunt bine, doar că am rămas cu o scolioză destul de gravă şi în cei 19 ani am căpătat vreo şase operaţii. Eu am intrat în această organizaţie cu înotul. Am practicat timp de 7 ani înotul pentru recuperarea mea, nu de performanţă. Am o mobilitate mai redusă. Boala mea mi-a afectat centrii locomotori. Este o boală din naştere, nu am avut vreun accident sau ceva de genul. Mai am o surioară mai mică, de 8 ani”, spune Bianca, elevă în clasa a XII-a la Liceul Teoretic Petru Cercel.