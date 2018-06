Fostul mare internaţional Viorel Moldovan, prezentat oficial în calitate de antrenor al Chindiei: „Vreau să fac o treabă frumoasă aici”

"Vreau să fac o treabă frumoasă aici. Vin după aproape doi ani de pauză şi am găsit la Târgovişte oameni care vor performanţă. Alături de mine va fi Francisc Dican, cu care am lucrat şi anterior, la Auxerre. Preparatorul fizic Stelian Isac şi antrenorul cu portarii Gheorghe Păsărică vor rămâne în staff. Am semnat un contract valabil un sezon, cu posibilitate de prelungire pe încă unul doar dacă promovăm în Liga 1. Vreau să mulţumesc celor implicaţi în susţinerea echipei, respectiv primăria şi Consiliul Judeţean. Târgoviştea are tradiţie în fotbalul românesc, chiar dacă această echipă este destul de tânără, înfiinţată în 2010, dacă zic bine. Sper să realizez tot ceea ce mi-am propus aici, împreună cu toată lumea, pentru a readuce Chindia în prim-planul fotbalistic din România", a declarat Viorel Moldovan, în cadrul unei conferinţe de presă.

Fostul internaţional a mai antrenat pe Auxerre, în Liga a 2-a din Franţa, iar în România pe FC Vaslui, FC Braşov, Sportul Studenţesc şi Rapid. De asemenea, a fost şi selecţioner la naţionala de tineret a României, dar şi antrenor secund la naţionala mare în mandatul lui Anghel Iordănescu.