Dramă fără margini în trupa de majorete Dracula's Girls. O fostă membră, răpusă de COVID-19

„Nu există cuvinte prin care putem exprima durerea pe care am simţit-o la aflarea teribilei veşti că fosta noastră colegă, Deniz, nu mai este printre noi... Ne amintim cu toţii poftă de viaţă cu care venea la fiecare repetiţie, râsul molipsitor şi pasiunea pentru dans şi nu putem să ne gândim că nu o vom mai revedea. Nu este drept ce se întâmplă... Rămas bun, Deniz”, este mesajul trupei de majorete Dracula's Girls.

Deniz locuia în Sydney de mai bine de un an şi, se pare, în urma unei vizite în România s-a infectat cu SARS-CoV-2. În urma infectării au apărut complicaţii, iar rezultatul a fost fatal.

„Astăzi se împlineşte 1 an de când am venit în Australia. Fără niciun regret şi nicio clipă în care mi-am dorit să mă întorc. Bine, dorul de mămica mea şi de cei câţiva prieteni buni, nu se pune. Un an care a trecut mult prea repede şi care mi-a dovedit încă o dată că e cel mai bine să urmezi ceea ce îţi spune inima, fără să stai prea mult pe gânduri. Nu ştiu cum va fi peste încă un an, însă ştiu că acum îmi este aşa cum mi-am dorit mereu, adică împlinita, liniştită şi nu în ultimul rând, fericită”, scria Dezniz, în vara ce tocmai a trecut.