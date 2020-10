Bătrânul invalid căruia românii i-au construit o casă. „L-am găsit într-o căsuţă aproape prăbuşită şi plină de şobolani“

Astăzi a fost pentru prima dată când bărbatul şi-a văzut noua locuinţă.

Nea Gheorghe are 64 de ani şi viaţa lui bate orice film. Locuieşte în comuna Bolovani. Soţia sa a decedat, iar singurul copil a suferit, în 2015, un accident auto, în urmă căruia a rămas cu probleme psihice destul de grave. Omul îşi duce traiul alături de fiul lui cu doar 142 de lei pe lună.

Ca să fie totul şi mai trist, la ceva timp după accidentul fiului, în luna mai a acestui an nea Gheorghe a trecut printr-o nouă nenorocire: în timp ce lucra prin curte, a suferit un accident şi i-a fost amputat piciorul stâng. Asociaţia a făcut posibil ca bărbatul să primească o pensie de 1.500 de lei, care va creşte, treptat, până la 1.800 de lei.

Asociaţia Marius şi Prietenii au reuşit să livreze, la gata, a patra casă în decurs de un an, de când s-a apucat de fapte bune. Toate lucrările se realizează strict cu banii românilor plecaţi la muncă în străinătate.

Casa cea nouă, în care va locui de acum înainte nea Gheorghe are 2 camere, baie, bucătărie şi hol. Marius l-a ajutat pe bărbat să obţină şi o pensie mai mare, după ce a umblat pe la toate instituţiile statului pentru a-i echivala vechimea.







Sursa Facebook Marius şi Prietenii

„A fost o muncă titanică, iar majoritatea dintre voi ştiţi asta. Dacă am reuşit să ducem la final un asemnea proiect este doar meritul vostru.

La fel ca şi in cazul celorlalte 3 case, totul a fost făcut de la zero (demolat construcţie veche, curăţat si pregătit terenul, săpat fundaţie, turnat betoane, zidărie, acoperiş, izolat exterior/interior şi pod, instalaţie electrică + sanitară, rigips, finisaje, mobilier, electrocasnice, contracte utilităţi), absolut totul nou. Nea Gheorghe nu primeşte doar o casă nouă, ci primeşte o viaţă nouă.

Când am venit prima dată aici, l-am găsit într-o căsuţă aproape prăbuşită şi plină de şobolani. Trăia printre hoituri de animale şi altele.

Poate aşa mă înţelegeţi mai bine când vă spun că e nevoie să ne mobilizăm şi să ne implicăm. L-am găsit dărâmat psihic: cu soţia recent decedată, fiul cu probleme grave psihice, cu piciorul amputat de numai o lună, cu complicaţii medicale care de altfel au şi dus la amputarea piciorului stâng, de la şold”, povesteşte Marius Simionică.







Sursa Facebook Marius şi Prietenii

Casa are şi o rampă în faţa casei, care îl ajută mult pe nea Gheorghe, având în vedere că se deplasează în cărucior.

Dacă de construcţie s-au ocupat Marius şi Prietenii, de partea electrică s-au ocupat oi voluntari din Runcu, jud. Dâmboviţa. Sătenii s-au minunat de noua construcţie şi, mai ales, l-au felicitat pe nea Gheorghe pentru faptul că va avea, de acum înainte, o bătrâneţe mai linistită.

Noua construcţie s-a ridicat cu fonduri provenite de la aproape 500 de donatori de peste hotare. Tot Marius Simionică este cel care le-a ajutat pe cele 5 surori, tot din Dâmboviţa, care locuiau, împreună cu familia, într-un fost grajd.

„Recunosc, sunt şi un pic obosit, epuizat, poate un pic mai mult dar simt că nea Gheorghe a meritat tot efortul. Sunt multe persoane carora ar trebui sa le mulţumesc insă imi este teamă as nu uit pe cineva aşa ca vă mulţumesc din suflet tuturor celor peste 1.100 de români (90%Diaspora) implicaţi atât financiar cât mai ales sufleteşte in acest proiect iar cine doreşte să ne facă povestea cunoscută poate da un simplu share şi in acest mod sa ne strangem şi mai mulţi prieteni pentru ca urmează alte acţiuni şi, bineinţeles, Casa nr. 5.



















Sursa Facebook Marius şi Prietenii

Vă mai recomandăm şi: