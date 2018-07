Un elev riscă să nu ajungă la două olimpiade internaţionale pentru că nu are bani: „Mi s-a răspuns că ei nu subvenţionează excursii“

David Turturean este elev în clasa a X-a la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” din Suceava. Acesta a avut de-a lungul timpului rezultate excepţionale la învăţătură, participând an de an la cel puţin trei olimpiade naţionale. Elevul sucevean se întoarce tot timpul cu premii de la olimpiade, fiind unul dintre cei mai apreciaţi tineri din judeţ.

Chiar dacă a obţinut rezultate de excepţie până în prezent, eforturile lui David nu sunt încurajate şi de autorităţi. Recent, acesta a aflat că s-ar putea să nu participe la două olimpiade internaţionale, după ce i s-a transmis de la Ministerul Educaţiei că nu i se va deconta deplasarea şi diurna. David Turturean este calificat la Olimpiada Internaţională de Astronomie din Sri Lanka şi Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică din China, concursuri ce se vor desfăşura în toamna acestui an.

Indignaţi de situaţia creată, profesorii elevului sucevean au organizat o campanie prin care doresc să adune banii necesari pentru ca David Turturean să poată să ajungă la cele două olimpiade internaţionale.

„David Turturean e un copil minunat – minunat de deştept, bun ca pâinea caldă, serios şi muncitor ceva de speriat! Vara aceasta va reprezenta România la două olimpiade internaţionale – Olimpiada de Astronomie din Sri Lanka şi Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică din China. Iar pentru ca asta să se întâmple, trebuie să aibă la dispoziţie măcar 3.500 de dolari pentru a-şi acoperi cheltuielile de transport şi diurnă. Hai să facem vara asta frumoasă pentru David, să-l ajutăm să plece în Sri Lanka şi în China şi oriunde mai are nevoie să ajungă pentru că oriunde ar fi, David e un copil minunat”, a scris pe pagina ei de Facebook, profesoara Andreea Şandru.

La Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică ce se va desfăşura în China, ţara noastră are calificate două echipe. Ministerul Educaţiei a anunţat că va deconta cheltuielile doar pentru una dintre echipe, iar David Turturean nu face parte din echipa respectivă. Colegii din echipa sa au reuşit să strângă banii necesari pentru a putea participa la olimpiada internaţională din China. Mama elevului a încercat să apeleze la autorităţile locale, însă a fost trimisă la plimbare.

„Mi s-a răspuns că ei nu subvenţionează excursii. Am fost tratată ca şi cum aş cerşi ceva. Din păcate, aceasta este ţara în care trăim. Aş avea o întrebare pentru reprezentanţii autorităţilor locale, au avut în familie un olimpic internaţional?! Ştie cineva cât munceşte un astfel de copil?! Mi-e greaţă de toată situaţia creată. Domnul inspector de Astronomie, profesorul Petru Crăciun, s-a luptat ca un tată pentru David şi a încercat să obţină redirecţionarea unor fonduri de la Inspectoratul Şcolar care au rămas necheltuite la alte discipline, dar i s-a răspuns că nu există temeiul legal pentru aşa ceva. David va pleca în China, nici nu pot concepe altfel. Bunica sa i-a dat 200 de dolari din pensia ei de la CAP, rudele, vecinii, toţi au sărit să ne ajute, mai puţin autorităţile, care mi-au jignit copilul. Nu vreau să consider că am o problemă ci doar o încercare pe care o vom depăşi”, a declarat Elena Turturean, mama lui David.

Elevul sucevean are rezultate excepţionale atât la olimpiadele naţionale, cât şi la cele internationale. Anul trecut, David a obţinut medalia de bronz la Olimpiada Internaţională de Astronomie ce s-a desfăşurat în China.

