Primarul din Rădăuţi este infectat cu noul coronavirus. Unde se tratează edilul

Primarul municipiului Rădăuţi, Nistor Tătar, a fost depistat pozitiv la coronavirus. El a precizat că a început să se simtă rău de sâmbătă, 9 mai, iar de atunci a rămas acasă, în izolare.

„La început, am spus că e o simplă răceală, având în vedere că nu aveam febră. Am făcut însă testul şi a ieşit pozitiv. Acum stau acasă, am tratament şi urmează ca lunea viitoare să mai fac un test pentru coronavirus. În afară de tuse, nu am alte simptome”, a precizat primarul Rădăuţilor.

Nistor Tatar a menţionat că a luat legătura cu Direcţia de Sănătate Publică Suceava şi urmează ca la nivelul primăriei să le fie efectuate teste tuturor celor care au simptome de coronavirus.

Este greu de înţeles care sunt criteriile de spitalizare a celor bolnavi de COVID-19 în judeţul Suceava. Săptămâna trecută, Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a anunţat că patru cadre medicale de la Spitalul Suceava sunt cercetate penal pentru că au refuzat internarea, după ce au fost depistate cu noul coronavirus.

Procurorii transmit că cele patru persoane s-au deplasat la spital pentru tratament, dar au refuzat internarea, semnând o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că şi-au luat angajamentul să se izoleze la domiciliu.