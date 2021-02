Prefectura Suceava, în control la primăria care a angajat-o pe fosta ospătăriţă detaşată la Apele Române

Prefectul judeţului Suceava, Alexandru Moldovan, susţine că verificările nu au legătură cu angajările şi detaşările suspecte pe care le-a făcut primarul comunei Vatra Moldoviţei, Virgil Saghin, în lunile noiembrie şi decembrie ale anului trecut.

Primăria Vatra Moldoviţei n-a mai transmis actele administrative pentru controlul legalităţii către Prefectura Suceava, din luna noiembrie a anului trecut.

Instituţia locală avea obligaţia să facă lucrul acesta în termen de 10 zile lucrătoare de la aprobarea hotărârilor de Consiliu Local şi a dispoziţiilor de primar.

Între documentele netransmise Prefecturii se află şi dispoziţiile primarului pentru angajarea, respectiv, detaşarea Simonei Iancu. Apoi, primăria nu a comunicat Prefecturii Suceava nici dispoziţia de primar prin care s-a făcut detaşarea fostului consilier judeţean PNL Constantin Titianu. Acesta din urmă a fost angajat, prin concurs, pe postul de inspector la Starea Civilă, în luna noiembrie a anului trecut, fiind detaşat după o lună la conducerea Comisariatului Judeţean de Protecţie a Consumatorului Suceava.

„Din luna luna noiembrie a anului trecut, nu au mai fost comunicate actele administrative emise sau adoptate la nivelul UAT comuna Vatra Moldoviţei. Am făcut adresă către secretarul general al UAT-ului, în atenţia primarului şi a Consiliului Local. Am solicitat transmiterea hotârârilor de Consiliu Local şi dispoziţiilor de primar. În fiecare an, prin oridin al prefectului judeţului, se constituie comisii mixte de îndrumare şi control privind modul de exercitare de către primari a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului, dar şi de îndrumare metodologică a secretarilor generali ai UAT-rilor. Cu oacazia desfăşurării activităţilor, comisia va întocmi note de constatare în care se vor prezenta neregilile constatate concluziile şi măsurile propuse”, a declarat prefectul Alexandru Moldovan.

Pentru că nu a primit documentele administrative de la Vatra Moldoviţei, Prefectura Suceava nu a putut să semnaleze eventuale nereguli şi să anunţe instituţiile statului cu atribuţii de control. Pe de altă parte, este greu de înţeles de ce instituţia care garantează respectarea legilor în judeţ nu a dispus mai devreme controlul.

În ultimele două zile, primarul de la Vatra Moldoviţei, Virgil Saghin, a restricţionat accesul cetăţenilor în instituţie sub pretextul pandemiei de COVID-19 şi a îngrădit total accesul presei.

Vă recomandăm să citiţi şi: