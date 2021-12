Pluguşor satiric adaptat vremurilor: „Că aşa-i treaba-n pandemie, se fac gafe în prostie” VIDEO

Urătura satirică de Anul Nou a fost scrisă de Gigi Grădinariu şi este transmisă prin vocea Margaretei Clipa. Artista a scos şi un clip publicat pe YouTube, pe muzica lui Bogdan Codruţ, care are deja aproape 100.000 de vizualizări.

Urătura are un mesaj adaptat vremurilor, referindu-se la situaţia pandemică a României, îndemnă la vaccinare şi la prundeţă.

Pe de altă parte ironizează gafele făcute de autorităţi în gestionarea crizei epidemiologice şi face haz de necaz pe tema scumpirii utilităţilor.

„Am ajuns amu la voi, doar cu-n plug şi cu doi boi. Doi i-am vândut chiar azi s-achit factura la gaz şi lumina pe un semestru că de nu-mi puneau sechestru. (...)

Dacă n-adun bani fac chetă, ca să-mi cumpăr izoletă. Că dacă m-oi infecta am în ce m-oi izola. Dar vă spun amu doar vouă, am s-o fac cuibar de ouă. Că de altceva nu-i bună.

Şi Arafat poate să vă spună c-o plătit pe ele mii ş-amu zac prin magazii. Că aşa-i treaba-n pandemie, se fac gafe în prostie. Bâlbâite-s la noi toate.

Mânaţi plugul mai departe! (...) Amu că urarea-i gata, să-mi făceţi prin bancă plata. Eu pe bani mâna n-o pun, că m-am spălat cu săpun. (...) La mulţi ani cu săntate şi s-aveaţi imunitate, şi voi, şi ai voştri fraţi să n-ajungeţi intubaţi. Hai flăcăi, daţi bici la boi şi sunaţi din zurgălăi. C-acuş vine valul V şi ne prinde pe-aici. Mânaţi măi, mânaţi cu spor şi beţi vin nu Arbidol!”, sunt câteva dintre versurile urăturii.

