Motivul surprinzător pentru care un spital din România a refuzat tratamentul cu anticorpi monoclonali

Managerul Spitalului Rădăuţi, Dan Vatră, a confirmat că unitatea medicală a refuzat ultima tranşă de anticorpi moniclonali de la Ministerul Sănătăţii. Este vorba despre 30 de flacoane, suficiente pentru tratarea a 60 de pacienţi.

Dan Vatră a explicat că a luat această decizie în baza unui referat făcut de şeful secţiei de Boli Infecţioase în care se arată că spitalul are în stoc 8 flacoane de anticorpi monoclonali, iar medicamentul nu ar mai fi la fel de eficient în combaterea variantei Omicron, considerantă dominantă în valul V al pandemiei de COVID-19.

Întrebat dacă spitalul a făcut secvenţieri pentru a stabili cu exactitate natura virusului care provocă boala în rândul pacienţilor care se adresează unităţii medicale, managerul a spus că nu s-au făcut niciodată secvenţieri la Rădăuţi.

Pe de altă parte, Spitalul Judeţean Suceava are dovezi ştiinţifice din care rezultă că în valul cinci al pandemiei de COVID-19 circulă atât Omicron, cât şi Delta.

Varianta Delta ar fi responsabilă pentru cazurile severe de îmbolnăvire înregistrate în ultima perioadă.

„Noi am secvenţiat virusul la formele grave din ATI în prezent şi marea lor majoritate sunt cu Delta. Probele se trimit la Iaşi pentru secvenţiere, iar rezultatele vin în 5-6 zile. Nu pot să aştept atâta timp. Chiar dacă dominanta este Omicron în valul 5, circula încă şi Delta, care dă forme grave de boală. Dacă un om are o şansă în plus şi eu am ceva să-i dau, îi dau. Este o şansă pentru pacient. Dacă este infecţie cu Omicron, nu va avea un efect mare, însă nu-i faci rău, dar dacă din întâmplare este Delta, s-ar putea să salvezi acel om”, a declarat dr. Monica Terteliu, şefa Sercţiei de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean Suceava, pentru monitorulsv.ro.

Totodată, începând de joi, 27 ianuarie, în judeţ ar trebui să funcţioneze Centrele de evaluare şi de tratare a pacienţilor cu forme uşoare şi medii de COVID-19, de la Suceava, Rădăuţi, Câmpulung Moldovenesc şi Fălticeni.

Directorul Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, Cristi Blorţu, a declarat că au fost semnate contractele de finanţare a acestor Centre.

Spitalul Rădăuţi a contractat prin Casa de Asigurări de Sănătate şase servicii de spitalizare de zi pentru centrul de evaluare din localitate. Între altele, reprezentanţii unităţii medicale au contractat şi administrarea anticorpilor monoclonali neutralizanţi.

Vă recomandăm să citiţi şi: