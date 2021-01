Model de spovedanie la o biserică de rit vechi: „Am păcătuit cu soţia/soţul prin împreunare împotriva firii-perversiuni sexuale”

Întreptarul de spovedanie al bisericii pe stil vechi a fost publicat pe site-ul mitropolia-slătioara.ro. Este vorba despre o biserică din comuna Râşca, a judeţului Suceava.

Documentul conţine o listă de peste 100 de păcate pe care enoriaşii trebuie să le mărturisească în situaţia în care le-au comis.

Preoţii bisericii îi consideră păcătoşi inclusiv pe cei care cred în OZN-uri sau pe cei care practică artele marţiale. În accepţiunea bisericii, femeile care se vopsesc, se rujează sau se fardează păcătuiesc pentru că „arată prin aceasta lui Dumnezeu că nu m-a făcut aşa cum trebuia.”

Avortul „cu sau fără voie” este un păcat, la fel ca masturbarea sau „ca împreunarea împotriva firii-perversiuni sexuale”.

Publicăm mai jos câteva dintre punctele din îndreptar:

Am făcut avort (cu voie sau fără voie).

Am păcătuit cu soţia/soţul sau cu altcineva prin împreunare împotriva firii (perversiuni sexuale: gomorie – relaţii orale; sodomie – relaţii între persoane de acelaşi sex, între oameni şi animale; pedofilie).

Am folosit diferite metode pentru a nu rămâne însărcinată: păzire, anticoncepţionale, leacuri, băi, sterilet, prezervativ etc.

Am luat diferite doctorii pentru a nu rămâne însărcinată sau pentru a ucide copiii în pântece; am îndemnat şi pe alte femei să facă la fel sau le-am ajutat într-un anumit fel.

Ca părinte, nu m-am ruşinat de copiii mei, dezbrăcându-mă în faţa lor.

Am văzut goliciunea părinţilor mei.

Am avut cugete şi pofte trupeşti necuviincioase; am păstrat în suflet acele cugete şi nu le-am alungat, îndulcindu-mă de ele.

Nu am săvârşit păcatul cu lucrul, dar cu gândul am păcătuit, iar prin imaginaţie îmi închipuiam şi cum am să-l săvârşesc atunci când voi avea ocazia.

În loc de a-mi stăpâni poftele, am căutat să le aprind mai tare.

Am rostit cuvinte şi am făcut fapte necuviincioase în faţa copiilor şi a celor mai în vârstă. Am râs fără de socoteală, cu neruşinare; am făcut cu ochiul, am jucat şi aţâţat poftele altora, am jucat, am bătut din palme, am chiuit şiam râs cu poftă la petreceri şi nunţi.

Am cumpărat, am citit, am dat şi altora cărţi, reviste sau poze pornografice.

Am avut vise desfrânate în timpul somnului, pătimind şi scurgere; m-am întinat, fiind treaz, din dezmierdare sau prea multă îmbuibare

Mi-am stricat fecioria sau curăţenia prin păcatul malahiei (masturbare).

Am făcut păcatul malahiei cu altcineva.

Am privit feţe străine cu gând de poftă trupească; Am păcătuit, curvind cu mintea şi cu inima, îndulcindu-mă prin închipuirea păcatelor trupeşti.

Am fost la nunţi cu lăutari, discoteci şi alte petreceri păgâne, necreştine. M-am uitat la filme pornografice, întinându-mi mintea şi sufletul.

Din mândrie şi ca să arăt bine, mă coafez, îmi vopsesc părul, buzele şi ochii cu diferite vopsele, arătând prin aceasta lui Dumnezeu că nu m-a făcut aşa cum trebuia.

M-am lenevit de multe ori a merge la biserică, lipsind mai mult de trei duminici consecutiv.

M-am lepădat de dreapta credinţă ortodoxă, trecând la alte credinţe:eretice, schismatice sau sectare(catolici, luterani, protestanţi, evrei, musulmani, budiştibaptişti, penticostali, adventişti, iehovişti, catolici etc).

Am practicat Yoga, Zen, arte marţiale, magie, spiritism, hipnotism şi am studiat filosofia hindusă, ştiinţele oculte, teosofia, masoneria şi am crezut în reîncarnarea sufletelor, care anulează învierea. Am fost de acord şi cu O.Z.N.-urile, bioenergia, radiestezia, parapsihologia ş.a.

