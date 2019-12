Două persoane au fost duse la spital, după dezinsecţia unui bloc din Suceava. Specialiştii au făcut verificări

Angajaţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava au intervenit sâmbătă, 7 decembrie, după ce doi soţi din municipiul Suceava au sunat la 112, spunând că li s-a făcut rău imediat după efectuarea unor operaţiuni de dezinsecţie a blocului. Este vorba despre două persoane în vârstă de 70, respectiv 66 de ani. Soţii locuiesc într-un imobil cu 18 apartamente, care se află în cartierul Obcini, lângă blocurile ANL.

Pompierii au făcut măsurători la faţa locului şi nu au găsit valori pozitive la substanţe toxice. Salvatorii de la ISU au ventilat natural scara blocului, dar şi cu ajutorul unui ventilator de mare capacitate.

„Pe scara blocului sunt 18 apartamente. După monitorizare, la 15 dintre ele, nu a răspuns nimeni, iar la două persoanele din interior au declarat ca nu au probleme. Doar cele două persoane transportate la spital, soţ şi soţie, au acuzat stările de rău. S-a ventilat casa scării, iar în momentul de faţă nu sunt alte probleme”, a declarat Alin Găleată, purtătorul de cuvânt al ISU.

După ce s-a dat alarma, la faţa locului a venit şi şefa Direcţiei de Sănătate Publică, Liliana Grădinariu. Ea a explicat că a verificat firma care a efectuat dezinsecţia şi a constatat că este în regulă. ”În dimineaţa acestei zile, la solictarea Asociaţiei de proprietari, o firmă autorizată a efectuat operaţiuni de dezinsecţie, anunţând populaţia în prealabil. Dezinsecţia s-a făcut cu substanţe autorizate, documentele firmei sunt în regulă”, a spus sursa citată.

Administratorul firmei care a efectuat operaţiunea de dezinsecţie, Constantin Ştirbu, susţine că substanţa pe care a folosit-o nu este periculoasă pentru oameni. În cel mai rău caz poate să dea alergie.

„Am fost chemat de Asociaţia de proprietari acum două săptămâni, am pus anunţ cu o săptămână înainte că vom face dezinsecţie. Am anunţat locatarii. Operaţiunea s-a desfăşurat astăzi (n.r. - sâmbătă, 7 decembrie), la ora 10.15 numai pe casa scării şi la demisol. Nu am intrat în apartamente. Substanţa folosită este avizată sanitar-veterinar. Este folosită şi-n alimentaţia publică, în panificaţie. De când lucrez, n-am avut niciodată probleme. Poate să dea cel mult efecte alergice, strănuturi”, a spus administratorul.