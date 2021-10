Cine a luat unicul 10 de la proba scrisă a concursului pentru directori de şcoli din România

Daniela Dungeanu, de la Colegiul Naţional „Petru Rareş”, din municipiul Suceava, este singurul candidat care a obţinut nota 10 la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de director şi director adjunct în şcolile şi liceele de stat din România, organizat de Ministerul Educaţiei.

Ea conduce unitatea de învăţământ din 2001, a participat până acum la patru concursuri de fixare pe post, pe care le-a promovat cu note mari. T

otuşi, este pentru prima dată când a reuşit să obţină 10 curat la proba scrisă şi nu oricând, ci într-o perioadă în care cadrele didactice sunt presate de criza sanitară.

„A fost o perioadă grea pentru candidaţii în funcţie”



Daniela Dungeanu a declarat pentru „Adevărul” că subiectele concursului au fost dificile.

„Mie mi s-a părut greu prin prisma faptului că s-a derulat într-o perioadă care în mod obişnuit este dificilă pentru un director de şcoală, mă refer la începutul anului şcolar. O perioadă a cărei dificultate a fost agravată de pandemia prin care trecem, de măsurile suplimentare pe care trebuie să le luăm în şcoli pentru a preveni sau măcar a limita îmbolnăvirile în rândul elevilor şi angajaţilor acestei şcoli. A fost o perioadă grea pentru candidaţii care sunt în funcţie în acest moment. O presiune în plus, dacă privim din acest punct de vedere. Subiectele au fost foarte diverse. Ca să reproduc nişte procente: 60% dintre cei 50 de itemi au fost cognitivi şi de leadership, 10% din bibliografia de concurs, care se referea la trei cărţi de management şi 10% din legislaţia şcoală. Patru legi am fost nevoiţi să parcurgem din nou pentru a ne pregăti pentru acest concurs. Primii 30 de itemi, cognitivi şi de leaderschip au fost foarte variaţi, de la itemi de asociere, de înţelegere a unui text, de aplicare a lui şi inclusiv itemi cu structură matematică, care au presupus calcule”, a declarat Daniela Dungeanu.



Gabriela Mihai este director al Şcolii Gimnaziale Nr.1 din municipiul Suceava. Un profesor cu state vechi şi, totodată, fost Inspector Şcolar al Inspectoratului Şcolar Suceava, în mandatul 2016 – 2020. A promovat proba scrisă a concursului pentru postul de director şi, la fel ca Daniel Dungeanu, susţine că subiectele nu au fost simple.

Spre deosebire alţi ani, când li se testau în mare parte cunoştinţele juridice şi de management, acum candidaţii au primit şi numeroase întrebări pentru testarea gândirii logice. „Au fost întrebări inedite, nu ne-am aşteptat. Puţine întrebări din bibliografie, multe întrebări pentru verificarea reaţionamentului logico-matematic, erau studii de caz. Mi se pare mai logic decât să învăţ nişte cărţi din bibliografie care nu corespăund neapărat cu realitatea din sistemul de învăţământ”, a declarat Gabriela Mihai.



Iată un exemplu de exerciţiu prin care a fost testată partea cognitivă a candidaţilor înscrişi la concursul de director, instrucţiuni care s-au regăsit chiar în fişa de examinare: „În ceea ce urmează, veţi vedea o pereche de cuvinte.

Trebuie să vă hotărâţi prin ce se aseamănă ele şi să marcaţi răspunsul care descrie CEL MAI BINE modul în care ele se aseamănă. Exemplu: Prin ce se aseamănă cuţitul şi lingura? a. au forme diferite; b. cuţitul este mai periculos decât lingura; c. amândouă cântăresc mai puţin de un kilogram; d. amândouă sunt folosite pentru a mânca. Răspunsul corect este „d”. Răspunsurile „a” şi „b” nu reprezintă asemănări. Răspunsul „c” este adevărat, dar nu este cea mai importantă asemănare dintre cuţit şi lingură”.



Cum au fost organizate concursurile în pandemie



Deşi profesorii au avut reţineri în ceea ce priveşte organizarea probei scrise a concursului în condiţii de siguranţă, ţinând cont că suntem în cel mai agresiv val al pandemiei de COVID de până acum, mulţi spun că regulile de prevenire a îmbolnăvirii au fost respectate ca la carte. „Am fost în sală 15, pe trei rânduri, era distanţă suficientă între noi. Erau substanţe pentru dezinfectat mâinile la intrare în şcoală. Am avut o sală de bagaje pentru genţi, fiecare cu sacul lui individul, cu etichetă. Nu am nimic de reproşat. Nu a îndrăznit nimeni să vină fără mască. La mine în sală nu am văzut pe nimeni fără mască”, a declarat Gabriela Mihai. Directorul Colegiului Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” de la Rădăuţi, Adrian Puiu, este de părere că nu a existat risc de infectare cu noul virus în timpul examenului.



Niciun candidat nu a fost eliminat din concurs



Într-un comunicat de presă publicat pe site-ul Ministerului Educaţiei se arată că 65,8% dintre candidaţi au promovat proba concursului şi că niciun candidat nu a fost eliminat din concurs. Judeţele cu cele mai bune rezultate sunt Cluj (93%), Sălaj (81%) şi Mureş (78%). În municipiul Bucureşti au promovat proba scrisă 64% dintre candidaţi. Rezultate mai mici sau relativ egale cu 50% s-au înregistrat în judeţele Mehedinţi (44%), Călăraşi (45,1%) şi Satu Mare (50,3%).

