Activistul de mediu Daniel Bodnar a făcut primii paşi după accidentul care era cât pe ce să-l lase infirm pe viaţă VIDEO

Activistul de mediu Daniel Bodnar a publicat un clip pe contul său de Facebook în care se observă că orele chinuitoare de recuperare pe care le-a făcut, după accidentul rutier suferit în ianuarie 2021, au început să dea roade.

Ecologistul poate să mergă, e drept, cu mare dificultate, sprijinindu-se de un cadru metalic.

Chiar şi aşa, vestea este bună ţinând cont că puţini medici din Suceava şi Iaşi i-au dat şanse de recuperare după teribilul eveniment. Cei mai mulţi au crezut că va rămâne imobilizat într-un scaun rulant din cauza rănilor suferite. La scurt timp după accident, Bodnar a fost transportat cu un avion privat la o clinică din Germania, unde a suferit mai multe intervenţii chirurgicale, în urma cărora medicii au reuşit să-i salveze piciorul rănit de la amputare.

”Astăzi (n.r. 19 ianuarie 2022), este un an de zile de la accidentul pe care l-am suferit în ianuarie. A fost un an foarte greu, plin de suferinţă, de luptă, am înţeles de la început că este încercarea vieţii mele, este lupta pe care trebuie să o câştig. Cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu susţinerea voastră, a tuturor, am primit energia de care am avut nevoie ca să continui. Am început să păşesc cu acest cadru, doctorii spun că va mai dura destul de mult timp până când voi putea merge singur...”, este o parte din mesajul lui Daniel. El a explicat că nu a abandonat lupta împotriva hoţilor de lemne, chiar dacă se deplasează cu mare dificultate.

Ameninţat de un individ care a ajuns în arest

La 24 de ore după publicarea mesajului, Petrică Marcel Begian, un bărbat de 27 de ani, din Vicovu de Sus, l-a ameninţat pe Daniel, spunând într-o înregistrare video că-i va rupe picioarele, supărat că inspectorii Gărzii Forestiere au făcut verificări la un gater.

„Fac acest video pentru Daniel Bodnar. Să ştii că Garda Forestieră o fost la noi. Ţi-ai făcut de lucru cu ţiganii de-amu, Danieluţ. De-acum nu ai să te mai plimbi pe picioare, n-ai să poţi mânca cu mâinile. Îţi promit eu că-ţi rup picioarele”, a spus bărbatul.

După ce imaginile au ajuns în spaţiul public, individul a fost reţinut de Poliţie pentru 24 de ore. Când a fost adus la arest, vicoveanul le-a spus jurnaliştilor că îi pare rău pentru că l-a ameninţat pe ecologist.

„Poliţiştii suceveni reamintesc că vor acţiona în mod ferm pentru respectarea legii şi solicitată cooperarea şi sprijinul pentru asigurarea cadrului procedural, astfel încât, împreună, să sprijinim procesul de justiţie şi să dispunem măsurile procesuale adecvate”, a transmis IPJ Suceava.

