Ştefan Mandachi: „Ca să vă faceţi o idee ce colaps va crea Guvernul în industria Horeca”

Suceveanul Ştefan Mandachi crede că se industria Horeca va intra în colaps din cauza facturilor la gaz şi electricitate.

„Ca să vă faceţi o idee ce colaps va crea (a creat deja) Guvernul în industria Horeca (şi nu numai), după doi ani de restricţii dure. Nu ne plângem, doar arătăm cifrele din facturile primite-n poştă: pentru un restaurant de 90 mp, factura la curent pentru luna ianuarie a fost de 17.000 lei, iar pentru un restaurant minuscul, de 33 mp, într-un container, factura pentru o lună la curent a fost de 9.020 lei

Asta doar curent, fără apă, fără gaz. La un hotel de 90 camere, curent 28.200 lei, gaz 70.500 lei”, a scris antreprenorul pe contul său de Facebook.

Reacţiile nu au întârziat să apară.

„Eu deţin o cafenea, într-o mică comună... Am doi angajaţi... Plătesc chirie... La ţară, iţi dai seama ce preţuri avem... 4 lei o cafea... Un spaţiu de 70-80 de mp, mi-a venit factura la curent de 4.300lei... Să nu mai punem că avem încălzire pe lemne, care şi alea costă enorm... Plus tăiatul, capătul şi băgatul la scut... Ce sa mai zic??? Cu ce ne ajută statul astă pe noi?? Cu nimic... Plătim o grămadă de bani pentru angajaţi, eu am doar doi, cu mine trei... Dau 3.300 aproape la stat pe luna, plus contabil...apa, chirie... Suntem vai de noi....”, a comentat Oana Doriana.