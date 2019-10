Un şofer care consumase substanţe psihotrope a intrat pe contrasens pe DN21. Cinci persoane au fost rănite

Conform IPJ Ialomiţa, din primele cercetări s-a stabilit că accidentul produs pe tronsonul de drum Slobozia – Drajna a fost provocat de un şofer de 19 ani. În timp ce acesta conducea un autoturism pe DN 21 a pătruns pe sensul opus de mers unde a intrat în coliziune cu un ansamblu auto condus regulamentar de un bărbat de 43 de ani, din judeţul Constanţa. În urma coliziunii a fost rănit şoferul de 19 ani şi alţi patru pasageri ai autoturismului, toţi cu vârste cuprinse între 20 şi 24 de ani, din judeţul Călăraşi.

Conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele indicând o valoare negativă, ulterior au fost conduşi la spital, în vederea prelevării de probe biologice, pentru stabilirea, cu exactitate, a alcoolemiei. Poliţiştii i-au efectuat testul rapid de droguri şoferului autoturismului, în vârsta de 19 ani, rezultatul indicând faptul că acesta se afla sub influenţa substanţelor cu efect psihotrop. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracţiunii de vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.