Let's Do It, Romania! organizează Ziua de Curăţenie Naţională pe 21 septembrie. Voluntari ialomiţeni vor strânge deşeuri

"Ne-am propus ca şi anul acesta să ne alăturăm mişcării globale Let's Do It, World! şi să facem din nou curăţenie în România alături de voluntarii noştri. Anul acesta, împlinim 9 ani de la prima acţiune şi ne bucurăm să sărbătorim împreună, pentru o Românie mai curată", a declarat Ştefan Buciuc, preşedintele Asociaţiei Let's Do It, Romania!.

Deşeuri semnalizate prin aplicaţia TrashOut

Voluntarii mobilizaţi pe 21 septembrie vor curăţa deşeuri a căror cartare sau identificare a mormanelor de deşeuri se realizează cu aplicaţia de mobil TrashOut. Aplicaţia poate fi descărcată gratuit din AppStore sau GooglePlay şi cuprinde informaţii despre loc, tipuri, originea deşeurilor pentru analiză şi pentru a arăta progresul realizat.

Cu ocazia a 10 ani de la începuturile Let's Do It, Romania! a fost lansată cartea "Let's Do It, Romania! - cum am reuşit să mobilizăm 1.8 milioane de oameni să cureţe România". Cartea este realizată în parteneriat cu Curtea Veche Publishing şi a fost lansată în cadrul Salonului Internaţional de Carte Bookfest.

Cartea spune povestea celor 10 ani de evoluţie a celei mai mari mişcări sociale din România şi explică într-un mod onest şi plin de curaj cum au reuşit o mână de voluntari să convingă peste 200 000 de români să iasă la prima Zi de Curăţenie Naţională desfăşurată pe 25 septembrie 2010, dar şi cum a evoluat organizaţia nou înfiinţată spre 1.800.000 de voluntari mobilizaţi în 6 acţiuni naţionale, ultima dintre ele fiind organizată pe 15 septembrie 2018, alături de alte 150 de ţări de pe Glob.

Anul trecut, 158 de ţări din întreaga lume au participat la Ziua de Curăţenie Mondială, adică 11 milioane de voluntari care au strâns 88.500 tone de deşeuri. "Let's Do It, Romania!" este cel mai mare proiect de implicare socială organizat în România. Din 2010 şi până în prezent, "Let's Do It, Romania!" a implicat peste 1.800.000 de voluntari în acţiuni de curăţenie naţională şi peste 50 000 de elevi şi părinţi în proiecte de educaţie ecologică.