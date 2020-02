Cum îi ajută pe elevi un fost profesor să-şi testeze cunoştinţele online. „E greu să lucrezi la softuri care nu-ţi plac“

După ce a văzut câte lipsuri are sistemul şi cum trebuie obişnuiţi elevii să înveţe, un programator, fost profesor de informatică la Liceul Pedagogic „Matei Basarab“, din Slobozia, a început să creeze site-uri educaţionale, unde copiii se pot instrui singuri pe baza mai multor teste. Deşi nu a sperat la un succes, în 2020 se împlinesc 14 ani de muncă voluntară online pentru ialomiţeanul Nicolae Popa. Zilnic, numărul utilizatorilor variază de la câteva sute la câteva mii.

Nicolae Popa, de 39 de ani, este în prezent programator independent la Slobozia. Însă munca la crearea de site-uri educaţionale îl ţine permanent conectat la toate problemele sistemului de învăţământ din România. Trebuie să se informeze, să creeze, să găsească răspuns la întrebări. Are avantajul că a fost la catedră, iar interacţiunea cu elevii i-a dat posibilitatea să afle care sunt sincopele din procesul educaţional. Când i-a venit ideea înfiinţării unor site-uri educative, s-a gândit, în primul rând, la elevii săi, dar şi la propriii copii. Are trei şi îşi doreşte ca ei să înveţe singuri, să descopere, să se perfecţioneze continuu.

„În urmă cu 13 ani am fost profesor de informatică. Atunci am început lucrul la invatasingur.ro, pentru elevii mei, iar de-a lungul timpului au apărut mai multe idei. Faptul că acestea au prins la public m-au determinat să merg mai departe. A fost mai mult decât am anticipat iniţial. De fapt, nu am pornit la drum cu gândul să dureze aşa de mult. Dar faptul că zilnic câteva sute de oameni fac teste online, inclusiv teste pentru copii de grădiniţă, m-a motivat să merg mai departe cu acest proiect. Se fac anul acesta 14 ani de voluntariat din partea mea“, explică Nicolae Popa.

Jocuri, lecţii şi teste interactive

Cei care au descoperit cele patru site-uri educaţionale, fie şi din curiozitate, au sfârşit prin a se întoarce acolo. Aici au găsit lecţii de scriere «în orb», cu toate degetele mâinilor, jocuri, probleme de logică, lecţii şi teste interactive care vizează educaţia în mediul şcolar, chiar şi teste de limba engleză. „Am avut deseori şansa să interacţionez cu cei care mi-au accesat site-ul. Şi am păstrat toate mesajele primite de-a lungul timpului, nu a fost nici măcar unul dintre ele negativ. Cred că aceasta a fost confimarea că ideile mele au fost bine primite şi că trebuie să merg mai departe. Oamenii sunt foarte entuziasmaţi de fiecare dată când intră. Greul începe atunci când descoperă că trebuie să înveţe. Îmi aduc aminte de o doamnă doctor din Piatra Neamţ, care îmi trimitea mesaje după fiecare lecţie, fericită că reuşeşte să scrie cu toate degetele mâinilor, fără să se uite la tastatură. M-a impresionat acest lucru“, spune fostul profesor.

Adaugă permanent facilităţi noi

Munca pentru crearea unui site este complexă şi presupune o bună organizare, dar şi găsirea celor mai potrivite teste şi exerciţii pentru elevi. Nicolae Popa spune că totul depinde foarte mult de cât de complicat doreşte să fie un site. „Nu este un proces care se încheie vreodată, ci permanent adăugăm facilităţi noi şi ne adaptăm tendinţelor. Uneori, pentru a porni la drum cu un site este nevoie de două săptămâni, alteori de o lună. Iar pe parcurs se adaugă multe ore de muncă“, explică ialomiţeanul. În toată această muncă l-a avut alături şi pe fratele său, profesor de limba română. Împreună au căutat cele mai bune soluţii pentru înfiinţarea site-ului bac-romana.ro, gândit ca un site cu abonament.

A lucrat pentru această platformă online mai bine de un an. Acum, site-ul e funcţional, iar Nicolae Popa susţine că elevii nu-şi mai pot fura singuri căciula atunci când rezolvă teste, singuri sau sub supravegherea părinţilor: „Iniţial, totul a început ca un experiment social. Am făcut lucruri care îmi erau mie utile, despre care am crezut că ar putea fi utile copiilor pentru care predam, iar apoi copiilor mei. Acum a devenit pasiune! E greu să lucrezi la softuri care nu-ţi plac sau al căror sens nu-l înţelegi“, spune ialomiţeanul.

Singurul site cu plată este cel pentru bac

Site-ul bac-romana.ro este o platformă dedicată elevilor care se pregătesc pentru examenul de Bacalaureat. Este cu abonament deoarece conţinuturile sunt făcute de un profesor colaborator, care a muncit un an pentru a crea testele. Costă 5 euro accesul pentru 30 de zile, timp în care elevul poate lucra nelimitat. Celelalte trei site-uri gratuite sunt: www.invatasingur.ro, www.evaluare-romana.ro şi www.mate.ro. Desigur, şi profesorii se pot inspira din munca informaticianului. Spune că, de fapt, a creat o interfaţă pentru profesori cu ideea să o poată folosi la ore, pentru a testa elevii. Chiar un profesor de matematică din Călăraşi a folosit site-ul invatasingur.ro pentru a organiza în clasă concursuri de calcul mintal.

„Există oameni nepotriviţi“

Când vine vorba despre sistemul de educaţie din România, Nicolae Popa spune că nu este cu mult diferit faţă de cel din alte ţări. Şi nu este cu mult diferit de cum era acum 30 de ani. Poate doar s-a birocratizat mai mult. „Cred că are nevoie de mai mulţi oameni pasionaţi, cu vocaţie de profesori, iar acest lucru s-ar putea face doar prin eliminarea titularizărilor, prin care un profesor ajunge să aibă un loc cald până la pensie, unde poate să-şi facă sau nu treaba cu sârguinţă. Este aceeaşi problemă peste tot în sistemul bugetar: există mulţi oameni nepotriviţi care şi-au asigurat locul şi cu greu cineva îi poate schimba. Elevii din prezent au un potenţial mult mai mare decât vechile generaţii, deoarece învaţă de la vârste mai fragede multe lucruri pe care noi le-am învăţat foarte târziu.

Însă societatea în care trăim descurajează foarte mult învăţarea, ceea ce face ca pe parcurs interesul faţă de învăţare să scadă. Unii oamenii au iluzia că ţinând în mână un smartphone îi face mai deştepţi şi nu este nevoie să se perfecţioneze – lucru evident fals“, explică Nicolae Popa. Prin testarea online, elevul are acces la un mediu în care poate învăţa în ritm propriu. De asemenea, întrebările la care a răspuns greşit sunt permanent repetate.

Două principii sănătoase

„Pe copiii mei ii ajută foarte mult aceste teste online. Dar acest lucru depinde şi de mine, ca părinte, să le cer să facă aceste teste. Cel mai de folos copiilor le sunt două principii, pe care le învaţă astfel: 1. Nu poţi promova testul fără să înţelegi cu adevărat. 2. Nu este important să răspunzi repede, ci corect“, explică Nicolae Popa.

Programul din spatele site-urilor este Ruby. „L-a inventat acum 20 de ani un japonez care a crezut că programarea trebuie să fie prietenoasă cu oamenii care o fac, nu cu maşinile care execută comenzile. Aşa cred şi eu. Şi pentru că mi se pare uşor să programez site-uri şi teste educaţionale, nu mă voi opri aici. Singurele mele constrângeri sunt legate de timp, dar cred că totul este posibil atunci când îţi doreşti un lucru“, este de părere informaticianul.