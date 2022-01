Unde a fost găsit adolescentul din Olt dispărut din casa asistentului maternal. Motivul plecării, îngrijorător

Băiatul a plecat din casa asistentului maternal pentru că, spun surse din anchetă, acesta aflase că urmează să părăsească actualul cămin. Viorel, nemulţumit că va fi relocat, ar fi plecat în cursul dimineţii, fiind găsit la kilometri distanţă de Scornioceşti, în localitatea vecină, Potcoava, într-o casă părăsită.

„În aceasta dimineaţă am fost sesizati de către Mehedinţu Viorel, din oraşul Scorniceşti, sat Chiţeasca, despre faptul că băiatul pe care îl are in plasament, Gălan Nicolae Viorel, de 13 ani, a dispărut de la domiciliu. Din primele verificari, s-a stabilit că acesta a mai plecat şi de la alţi asistenti maternali. Semnalmente: 1,75 m inaltime, ochi albaştri, păr saten, tuns scurt. Purta pantaloni de culoare neagră, geacă neagră, hanorac cu gluga, iar in picioare ghete maro“, au comunicat poliţiştii.

Conform unor surse neoficiale, şi de la domiciliul altor asistenţi maternali ar fi fugit în aceleaşi împrejurări. De obicei de la asistentul maternal fugea la tatăl său, care locuieşte la zeci de kilometri distanţă, în sudul judeţului Olt. De data aceasta nu s-a îndepărtat foarte mult, cei câţiva kilometri până în localitatea Potcoava parcurgându-i cu o maşină de ocazie. Adolescentul urmează să fie încredinţat reprezentanţilor DGASPC Olt.

