Unde se aflau copiii lui Dincă atunci când Alexandra a fost răpită. „Când a izbucnit scandalul, am văzut-o pe fiica lui la televizor şi am recunoscut-o“

Cei trei au spus în faţa anchetatorilor că în ziua de 24 iulie s-au deplasat de la Arad la Dăbuleni să cumpere nişte puieţi de nuc.



Daniela Dincă a mai susţinut în faţa anchetatorilor că la ora 10.00 ar fi trecut prin faţa casei tatălui său, dar nu a oprit pentru că se grăbea.



“Declar că în dată de 24.07.2019, în jurul orelor 10.00 dimineaţa, eu împreună cu fratele meu Dincă Gheorghe Daniel şi numita Diaconu Andreea, în timp ce ne aflăm autoturismul firmei unde lucrez, întorcându-ne din localitatea Dăbuleni, am trecut pe stradă unde tatăl meu are domiciliu, respectiv stradă Craiovei”, a menţionat fiica lui Dincă.



Fratele său a susţinut acelaşi lucru şi a spus că atunci când au trecut prin faţa casei i-ar fi văzut pe vecinii Fane şi Vică ieşind din curtea tatălui.



Primul semn de întrebare legat de deplasarea copiilor lui Dincă la Dăbuleni este legat de traseul ales. Deşi au declarat că se grăbeau, au preferat să meargă pe ruta Arad - Craiova - Caracal - Dăbuleni, deşi există un drum mai scurt cu 30 de kilometri de la Craiova direct la Dăbuleni.



Al doilea semn de întrebare este legat de ora 10.00 din ziua de 24 iulie, exact ora la care a dispărut Alexandra Măceşanu.



Aşadar, la ora 10.00, Daniela şi Dan Dincă spun că treceau prin faţa casei tatălui şi că i-ar fi văzut pe cei doi vecini ieşind din curte. Fane şi Vică au negat spusele copiilor lui Dincă. “Exclus aşa ceva. De ce mint? N-am fost acasă la Dincă în ziua aia, la ora aia nici nu era acasă, a venit după vreo jumătate de oră, a băgat repede maşina în curte şi n-a vrut să mă ajute să meargă să iau nişte grâu, deşi aşa îmi promisese. A zis că are treaba”, a declarat Victor (Vică) Mieila, unul dintre vecinii lui Gheorghe Dincă.



Tot despre ora 10.00 vorbeşte, însă, şi fermierul din Dăbuleni la care Daniela Dincă a ajuns în dimineaţa zilei de 24 Iulie. “Au venit două doamne la fermă noastră. Ştiu sigur că nu era dimineaţa la prima oră pentru că noi nu venim atât de devreme. Era în jur de ora 10.00. Au spus că vor să cumpere 5.000 de puieţi de nuc, că vor să facă o plantaţie la Arad pe fonduri europene. Le-am spus că n-am pe stoc atâţia puieţi, mi-au zis să fac un inventar, că le plac, că sunt de calitate şi cumpără tot. A rămas că ne auzim la telefon, dar n-au mai dat niciun semn de viaţă. După aceea, când a izbucnit scandalul, am văzut-o pe fiica lui Dincă la televizor şi am recunoscut-o”, a declarat George Iancu, patronul fermei din Dăbuleni.



“Foarte ciudat, ce au declarat procurorilor parcă ar fi un alibi. Eu, în acea dimineaţa, la ora 10.00, eram în zona casei lui Dincă. Mergeam spre o înmormântare care avea loc exact acolo. L-am văzut şi pe Vică, era cu unchiul sau, îl aducea tot la înmormântare. Nu avea cum Vică să plece din curtea lui Dincă la ora aia. Oricum, copiii nemernicului asta au fost sigur în acea zi la Caracal. Au fost văzuţi la ora 6.00 dimineaţa când beau o cafea lângă un magazin din centrul oraşului”, a spus una dintre vecinele lui Gheorghe Dincă.



Daniela şi Dan Dincă au susţinut în faţă anchetatorilor că nu ştiau ce face tatăl lor şi că se dezic de faptele acestuia.

