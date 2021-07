Top 10 specializări în Olt după ultima medie de admitere. La ce licee teoretice s-a intrat cu medii de 2 şi 3

În judeţul Olt au fost repartizaţi 1.534 absolvenţi de gimnaziu pe locurile libere la licee. 47 elevi nu au putut fi repartizaţi conform opţiunilor (elevii au bifat prea puţine opţiuni), deşi în judeţ mai sunt libere 116 locuri. Niciun loc nu este, însă, disponibil la liceele din Slatina.

O constatare aproape generală este aceea că în acest an elevii au fost admişi cu medii mai mici decât anul trecut. O posibilă explicaţie este trecerea la o altă structură a subiectelor de la Evaluarea Naţională, deloc puţini fiind profesorii care în cursul clasei a VIII-a au avut dificultăţi să găsească şi să le propună elevilor lor subiecte de tipul celor de la examen. Şi pandemia şi-a spus cuvântul, astfel că în timp ce elevii din mediul urban s-au bucurat că şcoala online le lasă mai mult timp pentru meditaţii, cei din mediul rural nu au mai simţit, mulţi, acelaşi sprijin ca înainte de pandemie din partea profesorului de la clasă, pentru mulţi acesta fiind singurul ajutor.

Patru medii de 10 şi 9,76 ultima medie la prima clasă de Mate-info la C.N. „Ion Minulescu“ Slatina

Niciun liceu din Olt nu se regăseşte în top 50 naţional al specializărilor calculat după ultima medie de admitere. Conform top-ului judeţean însă, două licee se află pe locul 1, la egalitate, după ultima medie de admitere la specializarea Matematică-informatică. În top 10 specializări sunt reprezentate, de altfel, doar trei licee din judeţ.

Cele două licee de pe locul1 sunt Liceul Teoretic „Mihai Viteazul“ din Caracal şi Colegiul Naţional „Ion Minulescu“ Slatina, la ambele ultima medie de admitere de la specializarea amintită fiind 9,18. Există însă un amănunt care face diferenţa. Liceul din Caracal a avut disponibile 26 locuri, iar clasa este de Mate-info bilingv, cea mai solicitată clasă, în vreme ce „Minulescu“ a pus la bătaie 76 locuri. Ultima medie de la prima clasă de Mate-info la C.N. „Ion Minulescu“ Slatina este, însă, 9,76. La această specializare au fost admişi şi patru dintre elevii de 10 din Olt, cel de-al cincilea elev cu media de admitere 10 din judeţ, absolvent de gimnaziu la C.N. „Ion Minulescu“ Slatina, alegând la admitere Colegiul „Sf. Sava“ din Bucureşti.

Pe locul 3 în top-ul judeţean al specializărilor figurează Colegiul Naţional „Ion Minulescu“ Slatina, cu Ştiinţe ale naturii, ultima medie fiind 8,83 (9,92 în 2020). Iată care sunt următoarele specializări din top 10:

- locul 4 - LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" CARACAL - Matematică-Informatică – 8,58 (8,23 în 2020)

- locul 5 - COLEGIUL NAŢIONAL "ION MINULESCU" SLATINA – Filologie - 8.21 (8.84 în 2020);

- locul 6 - COLEGIUL NAŢIONAL "RADU GRECEANU" SLATINA - Matematică-Informatică - 8.16 (8.48 în 2020);

- locul 7 - COLEGIUL NAŢIONAL "RADU GRECEANU" SLATINA – Filologie - 8.02 (8.42 în 2020);

- locul 8 - COLEGIUL NAŢIONAL "RADU GRECEANU" SLATINA - Ştiinţe ale Naturii 7.95 (8.78 anul trecut);

- locul 9 - COLEGIUL NAŢIONAL "RADU GRECEANU" SLATINA – Filologie - 7.70 (7,77 anul trecut);

- locul 10 - LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" CARACAL – Filologie - 7.55 (8.43 anul trecut).

O specializare aflată anul trecut pe locul 10 după ultima medie de admitere este acum pe locul... 37. La Liceul Teoretic „Petre Pandrea“ din Balş, la Mate-info, s-a intrat cu ultima medie 5,18 (faţă de 8,37 anul trecut). Surprinzător, cel mai bun liceu din Balş a rămas la această specializare şi cu 9 locuri libere. În acest an, la „Petre Pandrea“ medii mari au fost la Filologie, ultima medie de admitere fiind 7,24 (7,21 anul trecut).

19 specializări cu ultima medie sub 5

Tot liceul „Petre Pandrea“, a mai înregistrat în acest o nedorită premieră, la specializarea „Ştiinţe ale naturii“ ultima medie de admitere fiind 4,07 (faţă de 7,21 în 2020).

Şi alte licee cunoscute drept unităţi de învăţământ cu rezultate bune şi foarte bune cu ani în urmă se regăsesc în acest an cu specializări la care au fost admişi elevi cu media sub 5. Este vorba de Liceul Teoretic „A. I. Cuza“ din Corabia, de Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu“ din Drăgăneşti-Olt, de Liceul Teoretic „Gheorghe Roşca“ din Osica de Sus etc.

Cea mai mică medie de admitere, 2,69, s-a înregistrat în acest an la Liceul Tehnologic din Iancu Jianu, specializarea Ştiinţe ale Naturii (s-au ocupat 14 din cele 26 locuri), acelaşi liceu care în urma examenului de Bacalaureat s-a clasat în acest an pe primul loc după rata de promovare, toţi cei 15 elevi care au susţinut examenul în această vară obţinând note peste 5 la disciplinele de examen şi media cel puţin 6.

